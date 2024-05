Alessandro Budel, Nino Simeone, Carlo Jacomuzzi, Claudio Ferrarese e Giancarlo Padovan a Radio Punto Nuovo

Budel: “Colpito dal Napoli, almeno nel finale di stagione. mi aspettavo la reazione. Involuzione di Anguissa inspiegabile”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e commentatore tecnico per DAZN: “Il Napoli mi ha colpito, mi aspettavo di più almeno in questo finale di stagione. E invece si vede che manca qualcosa dal punto di vista mentale, manca la rabbia agonistica e la voglia di raggiungere un obiettivo. L’Udinese è stata accorta, ha concesso poco e capisco le difficoltà nel tirare in porta dal Napoli. Nel finale troppe disattenzioni. Lobotka e Politano sono stati i più positivi, ma il resto ha poco da sottolineare. Lobotka rende quasi come l’anno scorso, Politano è migliorato, gli altri sono venuti meno. Anguissa su tutti non è più al livello della passata stagione, è sceso di intensità e ha avuto una involuzione inspiegabile. È quasi superficiale in campo, non è più cattivo e concentrato da poter essere determinante. Non ha la continuità giusta per essere in una squadra che vince, cosa che invece ha Lobotka che difficilmente sbaglia partita. Lindstrom? Il giudizio va sospeso, la stagione è stata troppo particolare. È ancora giovane e gli va dato tempo, di certo non è stato all’altezza dei titolari, ma va valutato in un contesto diverso. Nel secondo tempo non mi è dispiaciuto con l’Udinese, ma si vede che manca di fiducia e serenità. Ostigard? L’anno scorso acquisiva forza al fianco di Kim e Rrahmani, ora fa molta fatica. È un giocatore ancora giovane e non è in grado di essere uno dei primi difensori del Napoli, è normale che abbia delle difficoltà”.

Comune di Napoli, cons. Simeone: “Bradisismo? Il Maradona non ha subìto alcun cedimento strutturale. Curva B inferiore chiusa per motivi di sicurezza e non per terremoto, ecco quando sarà nuovamente riaperta. Tutte le verifiche sono andate a buon fine”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, Consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: “Il bradisismo è un fenomeno serio, ma il Maradona non ha subìto alcun cedimento strutturale. Non ci sono prove ed evidenze tecniche che dimostrano il contrario. Dopo ogni gara, si svolgono le adeguate verifiche e un paio di settimane fa è saltato all’occhio un avvallamento di 2-3 gradoni nel settore inferiore della Curva B. Il Comune ha già ordinato la sostituzione degli stessi e a breve sarà messi in atto, nel mentre per sicurezza la Curva B inferiore era stata chiusa. La chiusura non è stata per motivi di terremoto, ribadisco. Ora su tutti i settori inferiori dello stadio sono state fatte delle prove di carico, che sono andate benissimo come comunicatoci dai tecnici. Gli eventi sismici creano problemi a tutte le strutture della città, ma lo stadio Maradona non ha nessun tipo di criticità strutturale. Il bradisismo è un qualcosa di serio, ma va affrontato nelle sedi istituzionali e non sulle pagine di giornale. Fare allarmismo è inutile e controproducente. Siamo in allerta per garantire la sicurezza di qualsiasi struttura della città. Come Protezione Civile abbiamo verificato palazzi e centri abitativi dell’area rossa, non solo dell’impianto di Fuorigrotta. A quando la riapertura della Curva B inferiore? Tra una trentina di giorni al massimo, ripeto. Stiamo attendendo l’arrivo di questi gradoni nuovi di zecca, dopodiché verranno installati e resi agibili. Stadio nuovo? Tante chiacchiere dette e scritte in questi giorni, ma non c’è ancora nulla di concreto. Siamo ancora fermi allo stesso punto. Confido nell’attenzione da parte del Ministero per la miglior soluzione possibile. La scelta di Napoli come città ospitante di Euro 2032 non è vincolato ad alcun progetto di De Laurentiis o di chi altro, i tifosi stiano tranquilli”.

Jacomuzzi: “Modello Sartori da replicare, ma ha un solo difetto. Rifondare il Napoli? Piano, non bisogna buttare vita tutto dopo una sola stagione sbagliata”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore: “Il lavoro di Sartori al Bologna deve essere un modello da seguire per tanti club, persino per il Napoli. Dal Chievo al Bologna, passando per l’Atalanta, i suoi risultati sono sempre positivi. L’unica cosa: prima prendeva tanti italiani, mentre ora si affida molto ai giovani stranieri. E questo non fa bene alla nostra Nazionale. Rifondare il Napoli? Piano, non bisogna buttare vita tutto dopo una sola stagione sbagliata. Questa squadra ha vinto lo Scudetto, ma ha bisogno di un comandante che dia garanzie come leader tecnico e che rassereni i rapporti con la società. Spalletti è stato un comandante istrionico e ha portato il Napoli in alto. Ora serve un’altra figura simile oppure la società deve cambiare il suo modo di gestire il gruppo. Quest’anno è stato gettato via il lavoro di Luciano, ma va recuperato il prossimo anno. Ha ancora tanto potenziale questa rosa. Si sente l’assenza di Giuntoli? Spalletti non dava ascolto a nessuno, secondo me… Ha sempre lavorato col suo gruppo e se interveniva qualcuno, difendeva i suoi. Giuntoli avrà certamente mediato tra società e gruppo sportivo, ma non è stato un suo braccio destro. Chi dopo di lui non ha avuto la stessa serenità e libertà di manovra. Conosco bene Meluso, è un bravissimo professionista, ma evidentemente non è stato lasciato libero di lavorare come sa”.

Ferrarese: “Napoli spiazzante, è andato via solo Kim. Quando si fallisce è colpa di tutti! Salernitana? Quando si fallisce la colpa è di tutti. Se Iervolino mi chiamasse…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Ferrarese, ex calciatore di Napoli e Salernitana e attuale dirigente sportivo: “Delusione retrocessione? La dirigente la prima cosa che viene in mente è azzerare tutto e riportare un po’ di entusiasmo e riprogrammare e che non si porti dietro le scorie del passato. Passi indietro anche per il Napoli? Spalletti ha fatto qualcosa di unico, riconfermarsi era difficile e andando via lui è rimasto l’amaro in bocca un po’ a tutti. Però è anche spiazzante il risultato negativo degli Azzurri perché ha cambiato pochissimo rispetto all’anno scorso, era andato via solo Kim. Ciò fa pensare che il lavoro di Spalletti sia stato superiore davvero a tutti. Ma in questo caso non stravolgerei tutto ma porterei sicuramente gente con entusiasmo. Errori di comunicazione? Similitudini da De Laurentiis a Iervolino, ma quando si fallisce la colpa è di tutti. Serie B difficile per le retrocesse? Ripartirei tenendo i giocatori di categoria, senza portare troppi giocatori dalla A. Servono giocatori che conoscono la serie cadetta, così come serve un allenatore che conosce il campionato. Tchaouna? Non puoi pensare di prendere per il collo la Salernitana solo perché è retrocessa. Tchaouna è un giocatore importante ed è giusto pagarlo quello che vale. Un mio incarico a Salerno? Non mi tirerei indietro, la categoria la conosco. Io ci spero… ma so che devo fare ancora tanta esperienza in Lega Pro”.

Padovan: “Finale di stagione azzurro uno strazio, persino la Conference compromessa. Napoli da Scudetto immediato con Conte e Lukaku”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “La rabbia della piazza porterebbe la società a rifondare completamente il Napoli, dopo Udine andrebbero mandati via tutti. Ma serve anche lucidità e programmazione. Le prossime tre partite continueranno ad essere uno strazio e un’agonia, con la Conference che sfuggirà. Ed è un peccato, perché un Napoli vero potrebbe vincere a mani basse la Conference. La spina dorsale della squadra è ancora salvabile, poi in tanti dovranno essere ceduti per fare cassa e riaprire un nuovo ciclo. Kvara è un punto fermo, ma staremo a vedere quella che sarà la reale volontà del georgiano. Conte e Lukaku? Se arrivano entrambi, il Napoli è da Scudetto a prescindere da tutto il resto. Non credo però sia una pista calda, non vorrei che alla fine restasse proprio Calzona. Si è raffreddato anche il profilo di Pioli… Con Conte e Lukaku non ci sarebbe bisogno di smantellare la squadra, li rivitalizzerebbe da capo. Chi dice che gli allenatori non contano, capisce poco o nulla di calcio. Spalletti l’anno scorso valeva il 90% della squadra, Calzona, Mazzarri e Garcia contano il 10%. Thiago Motta? Andrà via da Bologna e credo sia diretto alla Juventus. Contro il Napoli dovrà stare molto attenta, perché Roma e Atalanta sono lì, ma lo scontro diretto di domenica aiuterà i rossoblù a blindare la Champions”.