Biasin, Pacchioni, Maddaloni a Punto Nuovo Sport 

Biasin: “Accordo Di Lorenzo-Giuntoli, ma serve convincere De Laurentiis. Conte al Napoli rivoluzionerà senza spese folli, rilancerà gli uomini a disposizione”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero: “Conte ha il grande merito di ottimizzare il materiale a disposizione. Il Napoli non farà una rifondazione totale sul mercato, ma si proverà a rivalutare e a rilanciare la squadra a disposizione. Poi chiaramente arriveranno degli acquisti mirati, senza fare spese folli. Nessuno in Italia, oggi, ha la possibilità di spendere 80-100 milioni per operazioni in entrata senza fare alcuna cessione. Se vendi uno tra Kvara e Osimhen, allora, diventano possibili i vari Chiesa, Lukaku o Buongiorno. Bisogna vedere però cosa ne pensa Manna, che dovrà avere il polso delle finanze nel lungo periodo. Di Lorenzo? Evidentemente si è rotto qualcosa. Il giocatore e il suo agente hanno chiacchierato già con Giuntoli, quindi la Juventus potrebbe far sul serio. Trattare con ADL, però, non sarà semplice per nessuno. L’Inter? Da quello che mi risulta, Marotta non lo segue. Mi risulta invece che ci sia già un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, ma ripeto: bisogna convincere De Laurentiis. Poi magari arriva Conte e lo convince a restare, in questo momento si naviga a vista. L’arrivo di Oriali può essere il cuscinetto perfetto tra squadra e società, così da ammortizzare eventuali tensioni tra Conte e De Laurentiis, che hanno entrambi personalità frizzanti. Manna? È giovane, ma non è fesso. Ha tutto per essere un grande direttore sportivo, può ricalcare quanto fatto da Giuntoli a Napoli. Dovrà prendere le sue decisioni e convincere ADL che quelle siano le scelte giuste”.

Pacchioni: “Conte-Napoli mi sembra un matrimonio tra grandi divi, che possono vivere un amore infinito, ma che poi possono cadere in tentazione… Ero ad Euro 2016 e mi impressiona una cosa dei suoi allenamenti”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: “Conte-Napoli mi sembra un matrimonio tra grandi divi, che possono vivere un amore infinito, ma che poi possono cadere in tentazione… Sia lui che De Laurentiis sono due persone poco inclini al passo indietro ed il conflitto sembra dietro l’angolo. Quello che dovrà fare da stimolo a Conte è la sfida caratteriale: tutti sostengono che litigherà facilmente e lui proverà a far ricredere tutti. Vuole sfidare sé stesso per migliorare il gruppo e il suo rapporto con la società. Al Napoli, poi, può rilanciarsi anche per un top club futuro. Conte senza coppe farà rendere al meglio la sua squadra, è bravissimo nel prendere una squadra medio-alta e a farla diventare altissima. E non per forza con giocatori di prima fascia. Seguivo l’Italia agli Europei del 2016, mi ha colpito come martellava il gruppo finché gli allenamenti non erano perfetti. Molti arrivavano fuori orario pranzo, perché è un perfezionista quando ha tempo per lavorare. Al Napoli non farà sconti a nessuno: che ci sia Kvara o chi altro davanti a lui, Conte è uno che dà spazio al merito. Bisogna lavorare duro per stare in campo, con lui non esistono titolari garantiti. In quella Nazionale vennero fuori i gregari che davano tutto in settimana. Futuro Di Lorenzo? Bisogna vedere quanto grave è stato lo strappo con la società. Se ha deciso che è finita davvero, neanche Conte gli farà cambiare idea. Nell’ottica contiana, però, potrebbe essere un valore in più non avere il capitano dello Scudetto. Aiuterebbe a responsabilizzare il gruppo ancor più”.

Maddaloni: “Conte? Fonti sicure mi hanno assicurato che il Napoli ha preso Italiano. Buongiorno il miglior difensore in Italia. Kvara e Osimhen? Chi non è contento di stare al Napoli è giusto che vada via”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice-CT della Cina: “Conte? Da fonte molto sicura, un mese e mezzo avevo saputo che il Napoli aveva preso Italiano. Ora sembra tutto cambiato, ma staremo a vedere. La strada Conte la conosciamo, è una garanzia. Sorpresa Italiano? De Laurentiis è sempre stato uno che ama nascondere le cose, ma staremo a vedere ripeto. Magari è arrivato davvero il sorpasso di Conte. Il mercato lo porterà ad impostare la squadra con la difesa a tre, soprattutto se Buongiorno è il primo nome per la retroguardia. Buongiorno è il difensore più forte del nostro campionato e della Nazionale, ed è anche il nome più adatto per quel sistema. Poi il calcio è cambiato e ormai è tutto più fluido e meno marcato. Via sia Osimhen e Kvara? Su Osimhen ormai ci sono pochi dubbi, mentre su Kvara c’è da ragionare. Ha sofferto del mancato rinnovo e lo si è visto in campo. Bisogna capire se il Napoli lo tranquillizzerà economicamente oppure se deciderà di monetizzare la sua cessione. E a quel punto ripartiresti senza i due protagonisti dello Scudetto. Chi non è contento di stare al Napoli è giusto che vada via”.