 Perinetti, De Maggio, D’Angelo, Martino, Tosto, Santacroce, Parlato a Kiss Kiss Napoli

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell’Avellino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Conte ha pensato che il Napoli ha la reale possibilità di rientrare presto nell’elite del calcio mondiale. Antonio salti nel buio non ne fa. Sa che può ricreare entusiasmo e risultati nel medio-breve termine. Poi non tralascerei il fatto che Conte è meridionalista, è uomo del Sud. La signora Conte è originaria del Sud ed ama il Meridione. Se verrà a Napoli darà tutto per riportarlo in alto”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Osimhen? Il suo volere è la Premier League, non è attratto dal PSG anche perchè in Francia ci ha già giocato. Se non arrivassero offerte dalla premier terrebbe in considerazione delle proposte dall’Arabia. Al Napoli tutto ciò non interessa, l’importante è che arrivino 120 mln. Lukaku? Da quello che so non c’è nulla di concreto, è una suggestione che viene abbinata a Conte. Di Lorenzo? Non s’è sentito tutelato dalla società in qualità di capitano e le dichiarazioni del suo agente hanno acceso i riflettori di altri club che vorrebbero il capitano del Napoli. Se Conte vuole Di Lorenzo si spenderà per convincerlo a restare a Napoli. Sembrerebbe che ad Antonio Conte piaccia molto Zirkzee e sarebbe un acquisto interessante. Il Napoli è interessato ad un Gudmundsson, ma non è quello del Genoa, ma gioca nel Lille ed è un terzino sinistro. Il calciatore vorrebbe venire a Napoli”.

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è una proposta ufficiale del PSG per Kvaratskhelia, i francesi lo valutano 60 mln. C’è un’esigenza tecnico-tattica al PSG che sarà orfano di Mbappè. Osimhen? L’anno scorso ebbe un’offerta importante dall’Arabia Saudita. I 120 o 130 mln che prenderebbe il Napoli arriverebbero cash perchè chi paga la clausola deve farlo senza rateizzare. So cosa diventa Lukaku in mano a Conte e se ci fosse l’interesse del Chelsea per Osimhen io lo scambio lo farei. Osimhen ha vissuto nel mito di Drogba e quindi il Chelsea sarebbe una destinazione gradita all’attaccante. Anche il Manchester United potrebbe pensare ad Osimhen anche se l’anno scorso investì molto su Hojlund”.

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? Credo che con una bella chiacchierata con Conte si possa riparare tutto. Chiesa? Per le finanze del Napoli credo sia difficile, ma a me piace un sacco. Il Napoli già sta facendo uno sforzo enorme per Conte e quindi non mi aspetto uno come Chiesa che guadagna un po’ di soldi e non è più un ragazzino. Conference League? Il Napoli avrebbe avuto le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione. Il Napoli ha una rosa tale per poter fronteggiare gli impegni infrasettimanali. Il Napoli ha fatto di tutto per non andarci in Conference, la Fiorentina stasera la potrà alzare la coppa e sarebbe un gran risultato anche per Italiano che mi sarebbe piaciuto vedere sulla panchina del Napoli. Chissà che De Laurentiis non l’abbia tenuto bloccato in attesa di una risposta di Conte. Conte è garanzia di alto livello, vedo un Napoli proiettato tra le prime della classifica. Qualcuno ricorda che con Ancelotti il Napoli non fece bene, ma secondo me con Conte andrà diversamente”.

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? Lo conosco da sempre, l’ho visto crescere. Quando era a Matera gli sono molto vicino da diversi punti di vista e lo portai ad Empoli nell’ultimo giorno di mercato. Lui nel momento di esplosione decise di cambiare agente, per cui pensate come ci sono rimasto. La riconoscenza nel mondo del calcio non esiste, ma io insegno a mio figlio i valori di un tempo. Poi c’è gente come Berardi che non ha mai lasciato il Sassuolo, Buongiorno ha detto di no all’Atalanta perchè è il capitano del Toro. Per me, chi indossa la fascia di capitano del Napoli è come se indossasse una corona, è come se fosse un re. Di Lorenzo e Meret fanno parte della famiglia Napoli e devono mettere, in primis, la riconoscenza verso il club”.

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con Conte i calciatori si butterebbero nel fuoco, Antonio è l’allenatore che serve. Sarei felicissimo di vederlo a Napoli, si potrebbe sperare di vedere un’annata completamente differente da quella di quest’anno. Servono sicuramente due o tre difensori centrali, forse Ostigard e Natan li vedrei bene in una difesa a tre. Di Lorenzo braccetto? No, assolutamente. Se dev’essere schierato a tre dietro allora fa bene ad andar via. Lui è uno a tutta fascia, non è un marcatore Di Lorenzo e soffrirebbe troppo in fase difensiva. Conte? E’ un allenatore che ha tanta personalità, è l’uomo adatto per far ritrovare un entusiasmo che s’è spento”.

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se il mercato oggi ci dice A e dopo è B dobbiamo aspettarcelo. A meno di clamorosi colpi di scena Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis è sempre stato bravo a mascherare le trattative e sembra che noi siamo i suoi zimbelli, ma non è così. La trattativa porta dritto a Conte, poi se succedesse l’imponderabile non lo sappiamo. La verità è che siamo stati bravi a capire quali erano le intenzioni di De Laurentiis che non è riuscito a dribblare i giornalisti come fece con Garcia l’anno scorso”.