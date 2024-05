Osimhen, finale amaro: infortunio e lungo stop

Una stagione positiva a livello di numeri personali che però non può essere soddisfacente per quanto raggiunto con il Napoli a livello di risultati collettivi.

Victor Osimhen ha chiuso la sua stagione con 15 gol in 25 partite di campionato, 17 in totale contando anche i due centri in Champions League – uno al Barcellona agli ottavi di finale anche se inutile ai fini della qualificazione.

Numeri di ottimo livello considerando anche l’infortunio che lo ha tenuto fuori a cavallo fra ottobre e novembre e soprattutto la partenza a gennaio per la Coppa d’Africa – persa in finale contro la Costa d’Avorio.

E proprio dal ritiro della sua Nigeria arriva un’altra brutta notizia per Osimhen, perché è costretto a fermarsi per un nuovo problema fisico.

Il profilo X della Nazionale nigeriano ha rivelato che Osimhen non parteciperà alle prossime gare di qualificazione al Mondiale 2026. L’attaccante del Napoli ha infatti riportato un problema fisico che lo costringerà a uno stop forzato di 4 settimane.

Il classe ’98 salterà quindi Nigeria-Sudafrica del prossimo 7 giugno e Benin-Nigeria del 10. Al suo posto il CT Finidi George ha chiamato Kenneth Igboke, terzino sinistro in forza all’Enugu Rangers.

Come detto i numeri personali di Osimhen sono positivi, ma il Napoli ha concluso una stagione pessima. Decimo posto da Campioni d’Italia in carica e fuori da tutte le competizioni europee dopo 14 anni. Il nigeriano ha segnato 6 gol nelle 8 partite giocate sotto la gestione di Rudi Garcia.

Poi l’infortunio e il ritorno a Napoli di Mazzarri, con la squadra che però non riesce a riprendersi. Osimhen segna un solo gol in questa parentesi, prima della partenza per la Coppa d’Africa. Nella seconda parte segna 8 gol in 12 gare di Serie A con Francesco Calzona, ma i risultati di squadra non arrivano fino allo 0-0 con il Lecce che sancisce la fine della stagione.

