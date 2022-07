Coppa Italia: per il titolo è derby tra Inter e Milan, Juventus costretta a inseguire in quota. Più staccate Napoli e Roma

29 2022 – Prende il via questo weekend la nuova Coppa Italia, con i primi turni che vedranno impegnate alcune squadre di Serie B e C, in attesa delle grandi che entreranno nella competizione più avanti. Le big, infatti, saranno protagoniste tra autunno e inverno, ma dopo il successo dell’Inter sulla Juventus dello scorso maggio i bookmaker sono già pronti per dire la loro. Proprio i nerazzurri di Inzaghi, tornati ad alzare il trofeo dopo undici anni, sono i favoriti per la vittoria finale assieme al Milan: i betting analyst di Stanleybet.it offrono per entrambe le squadre di Milano il successo a 3,50, in vantaggio su tutte le altre concorrenti.

Segue a ruota la Juventus, in cerca di riscatto dopo una stagione senza trofei e sconfitta solo ai supplementari nell’ultima finale, per cui il titolo paga 4 volte la posta. Più distanti le altre inseguitrici: il Napoli di Luciano Spalletti, ancora nel vivo del mercato estivo dopo le tante partenze, si gioca a 6, mentre la Roma di Mourinho e Dybala ad alzare il trofeo vale 10 volte la posta. Per la Lazio, vincente l’ultima volta nel 2019, la vittoria vale 15 volte la posta, mentre l’Atalanta è in quota a 25. Distante la Fiorentina di Vincenzo Italiano, proposta a 35.