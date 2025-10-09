Milinkovic Savic – Il portiere serbo diponibile per la gara, in trasferta, col Torino, alla ripresa del campionato

Il Portiere sebo del Napoli Vanja Milinkovic Savic, dapprima convocato dal ct della sua Nazionale, è dovuto ritornare a Napoli, per una lombalgia e pertanto non scenderà in campo con la Serbia per i due impegni di qualificazione ai Mondiali. Le condizioni dell’estremo difensore, però, sembrano migliorate e il club azzurro lo riterrà disponibile per l’anticipo di sabato 18 ottobre, a Torino, contro i granata dell’ex Baroni. Per lo staff medico partenopeo, difatti, il problema fisico accusato dal giocatore non desta preoccupazioni, ragion per cui Milinkovic Savic sarà ancora in ballottagio con Meret per la prossima partita, alla ripresa del campionato. A decidere chi giocarà sarà Antonio Conte che aveva avvertito i due portieri che si sarebbero alternati., durante la stagione in corso.