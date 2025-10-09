Padovan, Ramazzotti, Roano, Di Fusco e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Giancarlo Padovan: “Cannavaro, gel per l’Uzbekistan. Gattuso, gioco per l’Italia”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan “L’Uzbekistan aveva due grandi vantaggi per Cannavaro: i soldi e il fatto di essere già qualificato per i Mondiali. Un’attrazione troppo forte per Cannavaro. Anche se dovessero uscire subito, sarebbe comunque un’esperienza importante. Cannavaro ha nel mirino anche la Coppa d’Asia, dove possono esserci ambizioni più importanti. Gattuso, invece, ha una bella gatta da pelare. Però se riuscirà a portare l’Italia ai Mondiali avrà fatto il suo, di certo non sarà ricordato per una grande impresa. Per me Cannavaro meritava di allenare un club. Pensavo si fosse meritato la conferma in Italia, invece è andato a Zagabria. Adesso ha una grande opportunità: come dice Gattuso gli basta mettere il gel e il profumo ed è pronto per il Mondiale. E non nascondiamo i 4 milioni di ingaggio che non fanno mai male”.

Luigi Roano: “Napoli, c’è il progetto dello stadio al Caramanico”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Mattino Luigi Roano “Il “Maradona” è ufficialmente candidato per gli Europei, e per questo mi aspetto che il Comune è pronto a investire su questa pista. Ci sono, però, due binari paralleli, perché il Napoli vuole costruire un nuovo stadio, e la zona individuata è il Caramanico. Per il Maradona servirà un progetto adeguato, ma lo stesso vale per l’eventuale nuovo stadio. Sono due binari paralleli perché hanno due fini diversi. De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà per rendere la società ancora più forte. Il Comune ha uno stadio pubblico che deve funzionare almeno altri 5-6 anni e che deve essere a norma, in quanto candidato per gli Europei del 2032. Credo che al Comune interessi che il “Maradona” resti attivo a prescindere dal Napoli”.

Andrea Ramazzotti: “Non mi sorprenderebbe vedere Spinazzola in Estonia”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti “Gattuso ripartirà dalle due punte con la sua Italia: spazio a Kean e Retegui, anche se il modulo tattico può cambiare. Gli infortuni di Zaccagni e Politano possono far cambiare qualcosa. Peccato perché il napoletano era uno degli uomini più in forma. A questo punto Gattuso sarà obbligato a cambiare: magari con un play più arretrato davanti alla difesa, magari Cristante o Locatelli. Davanti Tonali, Barella e un altro giocatore che può adattarsi un po’ a coprire la fascia. Non escludo che questo giocatore posso essere Spinazzola, per questo non mi sorprenderebbe vederlo in campo sabato”.

Raffaele Di Fusco: “Napoli ottimo bilancio, stonano gli infortuni”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Raffaele Di Fusco “Il bilancio di inizio stagione del Napoli è ottimo, anche se forse non c’è stata continuità nel bel gioco. La nota stonata è rappresentata dagli infortuni muscolari, ma per il resto credo che il Napoli stia facendo il campionato che tutti ci aspettavamo. Peccato per il problema degli infortuni: è vero che la rosa è buona, ma quando si va oltre i 3-4 infortunati i reparti cominciano a soffrire. Abbiamo visto le difficoltà nella difesa, con Conte che sta cercando gli equilibri ma non li ha ancora trovati del tutto. L’ho sempre pensato che per lui sarà un compito difficile trovare gli equilibri in questa stagione post scudetto”.

Mario Fabbroni: “Spinazzola, tecnica super per Italia e Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni “Spinazzola è uno dei giocatori col maggior tasso qualitativo della squadra azzurra. Secondo me, anche se posso sembrare matto, ma lo stop che gli ho visto fare nella partita col Genoa su un lancio lunghissimo da solo vale il prezzo del biglietto. Si tratta di un giocatore che è diventato velocemente fondamentale per il Napoli. Spero che tornerà dalla Nazionale più forte e più convinto di prima, ovviamente esente da infortuni. Lui ha già dato tanto da questo punto di vista, pagando un prezzo alto con i tanti infortuni che ha avuto”.

