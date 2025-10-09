Specchia, Criscitelli, Rossi, Russo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Specchia: “Lang non ha ancora la gamba che Conte vuole, deve abituarsi agli allenamenti intensi col Napoli“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Paolo Specchia: “Gli infortuni possono creare occasioni per trovare nuove opportunità, e Conte ha dimostrato di saper fronteggiare bene le assenze. La mancanza di Lobotka sarà mal digerita da Conte, perché è un giocatore che dà equilibrio e stabilità. Secondo me la sua assenza viene un po’ sottovalutata. Col nuovo modulo lo slovacco si alza e si abbassa dando imprevedibilità. L’inserimento di Gilmour può dare spazio a Neres a destra, ma anche a Lang dall’altro lato, oppure Spinazzola che oggi dà molte garanzie. Lang? Lo conoscevo da prima dell’arrivo a Napoli. È un giocatore che ruba l’occhio e ha numeri. Ma forse a livello di gamba non convince ancora Conte. Inoltre viene da una realtà in cui a livello fisico si lavora molto meno. Ecco perché si spiega la lentezza del suo inserimento. Ma lui è un giocatore rapido, che deve abituarsi alla fatica e all’intensità degli allenamenti di Conte”.

Criscitelli: “Bologna-Napoli, al momento non c’è il divieto per i residenti in Campania: ma c’è pessimismo“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il presidente del Napoli Club Bologna Maurizio Criscitelli: “Per Bologna-Napoli non si parla ancora di divieto. Per il momento non c’è ancora nulla. Il club felsineo ha adottato una procedura normale per avviare le vendite. Non c’è ancora il parere dell’Osservatorio, ma ciò non impedisce alle società di iniziare le vendite. Si tratta di vendite dedicate che escludono i residenti in altre regioni in attesa del parere dell’Osservatorio. Al momento non ci sarà nessun divieto di trasferta. Dopo Milano sono pessimista: il timore è che davvero si possa bloccare la trasferta ai tifosi residenti in Campania. Dopo lo stop a San Siro purtroppo c’è questo rischio. Come Club Napoli Bologna abbiamo fatto un appello al sindaco, che però può fare poco”.

Rossi: “Intercettazioni? Il sistema calcio è questo. La giustizia sportiva ha già stabilito che non c’è nulla di illegale“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Angelo Rossi: “Intercettazioni? È stato scoperchiato un pentolone. Sappiamo che la prassi è questa, e in maniera molto elegante lo hanno fatto capire anche i legali del Napoli. Possono esserci operazioni più o meno trasparenti, ma il mercato del calcio è questo. Il risvolto che deve interessare alla gente è quello sportivo. Questo discorso per la giustizia sportiva è ormai archiviato. Oggi è una questione che si è trasferita nelle aule della giustizia ordinaria. Non mi meravigliano quel tipo di messaggi, conosciamo un po’ come funziona il sistema calcio. Piaccia o no questa è la routine. Infortuni? Il Napoli è la seconda squadra più colpita dopo il Cagliari. Si sta vivendo un po’ la stessa situazione dello scorso anno, anche se questa volta si possono variare uomini e modulo”.

Russo: “Per McTominay qualcosa è cambiato con De Bruyne, ma i numeri sono molto simili a quelli dell’anno scorso“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di CalcioNapoli24 Claudio Russo: “McTominay non sta brillando, ma la presenza di De Bruyne non c’entra nulla. Guardando i dati i numeri dello scozzese sono parametrati a quelli dell’anno scorso. Ci sono poi altri numeri che mettono in luce un McTominay diverso da quello che eravamo abituati a conoscere. Ad esempio si vede meno sotto porta e in fase di assistenza agli attaccanti. Sicuramente a lui manca il gol, anche se le 12 reti dello scorso anno sono andate forse un po’ oltre le previsioni. È anche vero che la presenza di De Bruyne ha portato il Napoli a giocare diversamente con le difese strette. Gli spazi che McTominay copriva con le squadre chiuse oggi sono occupati anche da De Bruyne. Oggi lo scozzese è più “ricevitore” che “passatore” di palloni, ma è giusto che Conte cerchi di sfruttare De Bruyne nel modo migliore”.

Fabbroni: “Lobotka guaio pesante: bisogna solo sperare che non accada nulla a Gilmour“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Non si può negare a Spinazzola la gioia di essere tornato in nazionale e riprendersi quello che aveva perso con un grave infortunio. Giocare sabato sarebbe un ripagarsi di tanti sacrifici. Un riscatto per quando la Roma lo mise fuori dal progetto. È vero che i tifosi del Napoli preferirebbero vederlo titolare, ma è giusto che lui abbia questa grande soddisfazione di riprendersi l’Italia. Non avere i Mondiali è qualcosa di clamoroso e di dannoso per le giovani generazioni. Il disamoramento dei giovani per la nazionale nasce anche dal non aver visto l’Italia ai Mondiali per due volte consecutive. Lobotka? La sua assenza è pesante. Bisogna puntare tutto su Gilmour, che è l’unico vero alter ego dello slovacco. Non credo che Conte avrà l’idea di mettere dietro De Bruyne. Bisogna sperare che non accada niente allo scozzese”.

