Ariedo Braida: “La verità su Maradona al Milan. De Bruyne e Modric campioni senza età. Contatti con ADL? Posso dire che…”

Vincenzo Letizia 25 Settembre 2025 0 1 min read

Ariedo Braida, ex direttore sportivo e dg del Milan, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.“Primo ricordo di Milan-Napoli? Mi vengono in mente grandi partite e grandi calciatori come Maradona, Gullit, Van Basten e tanti altri. Quello che più è rimasto nel cuore è il 3-2 al San Paolo. Se ho provato a portare Maradona al Milan? Berlusconi amava i grandi campioni e li voleva, siamo riusciti a portarne qualcuno al Milan altri no. Allegri e Conte sono due allenatori pragmatici che puntano alla vittoria. Il Napoli si è rinforzato, il Milan sta riprendendo quota. Sulla carta il Napoli è il Napoli ma con Allegri vedo i rossoneri diversi e pronti a ripartire per tornare un buon Milan. Gli azzurri hanno vinto lo scudetto, sono ancora favoriti.Non giocare le Coppe è un vantaggio alla lunga, giocando sempre le forze vengono meno in alcuni momenti dove fai fatica a recuperare. Il Milan in tal senso è avvantaggiato.De Bruyne e Modric? De Bruyne lo conoscevo da giovanissimo quando giocava con Lukaku. Stiamo parlando di due campioni che non hanno età. L’età non conta, non sono più giovanissimi ma sanno giocare al calcio.Un contatto con De Laurentiis? Ho sempre avuto simpatia per il Napoli, lo scorso anno avevo preannunciato la vittoria dello scudetto”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

