Ariedo Braida: “La verità su Maradona al Milan. De Bruyne e Modric campioni senza età. Contatti con ADL? Posso dire che…”

Ariedo Braida, ex direttore sportivo e dg del Milan, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.“Primo ricordo di Milan-Napoli? Mi vengono in mente grandi partite e grandi calciatori come Maradona, Gullit, Van Basten e tanti altri. Quello che più è rimasto nel cuore è il 3-2 al San Paolo. Se ho provato a portare Maradona al Milan? Berlusconi amava i grandi campioni e li voleva, siamo riusciti a portarne qualcuno al Milan altri no. Allegri e Conte sono due allenatori pragmatici che puntano alla vittoria. Il Napoli si è rinforzato, il Milan sta riprendendo quota. Sulla carta il Napoli è il Napoli ma con Allegri vedo i rossoneri diversi e pronti a ripartire per tornare un buon Milan. Gli azzurri hanno vinto lo scudetto, sono ancora favoriti.Non giocare le Coppe è un vantaggio alla lunga, giocando sempre le forze vengono meno in alcuni momenti dove fai fatica a recuperare. Il Milan in tal senso è avvantaggiato.De Bruyne e Modric? De Bruyne lo conoscevo da giovanissimo quando giocava con Lukaku. Stiamo parlando di due campioni che non hanno età. L’età non conta, non sono più giovanissimi ma sanno giocare al calcio.Un contatto con De Laurentiis? Ho sempre avuto simpatia per il Napoli, lo scorso anno avevo preannunciato la vittoria dello scudetto”.