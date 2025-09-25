NEWS

Europa League – La Roma espugna il campo del Nizza , buon debutto dei giallorossi

Armando Fico 25 Settembre 2025 0 9 sec read

Debutto stagionale vincente,in Europa League, della Roma di Gasperini. Infatti, la compagine giallorossa si è imposta sui francesi per 2 a 1 in rimonta, conseguendo un ottimo risultato frutto di una buona prestazione.

