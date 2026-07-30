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“Napoli 100” celebra il secolo di vita del club azzurro

Vincenzo Letizia 30 Luglio 2026 0 45 sec read

Si intitola “Napoli 100” lo speciale dedicato alla celebrazione del secolo di vita della società sportiva Calcio Napoli e che andrà in onda a diffusione nazionale sabato 1° agosto alle ore 12.20 su Rai3.

Un secolo di passione raccontato dalla TGR Campania – caporedattore centrale Oreste Lo Pomo – che propone un viaggio nella storia calcistica degli azzurri e non solo, passando tra documenti, immagini, voci, volti, emozioni senza tempo. Lo speciale curato dal caporedattore vicario Gianfranco Coppola con il coordinamento del vicecaporedattore Fabrizio Cappella si è avvalso del contributo dei colleghi della redazione, delle teche e del montaggio.

“Napoli 100”, che non a caso andrà in onda il primo agosto, giorno in cui un secolo fa iniziò ufficialmente l’avventura calcistica del Napoli, rientra nelle iniziative speciali del palinsesto estivo della Testata giornalistica regionale – direttore Roberto Pacchetti, condirettore Antonello Perillo – e sarà trasmesso anche via satellite sul canale di Rai Italia riservato agli italiani residenti all’estero.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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