“Napoli 100” celebra il secolo di vita del club azzurro

Si intitola “Napoli 100” lo speciale dedicato alla celebrazione del secolo di vita della società sportiva Calcio Napoli e che andrà in onda a diffusione nazionale sabato 1° agosto alle ore 12.20 su Rai3.
Un secolo di passione raccontato dalla TGR Campania – caporedattore centrale Oreste Lo Pomo – che propone un viaggio nella storia calcistica degli azzurri e non solo, passando tra documenti, immagini, voci, volti, emozioni senza tempo. Lo speciale curato dal caporedattore vicario Gianfranco Coppola con il coordinamento del vicecaporedattore Fabrizio Cappella si è avvalso del contributo dei colleghi della redazione, delle teche e del montaggio.
“Napoli 100”, che non a caso andrà in onda il primo agosto, giorno in cui un secolo fa iniziò ufficialmente l’avventura calcistica del Napoli, rientra nelle iniziative speciali del palinsesto estivo della Testata giornalistica regionale – direttore Roberto Pacchetti, condirettore Antonello Perillo – e sarà trasmesso anche via satellite sul canale di Rai Italia riservato agli italiani residenti all’estero.