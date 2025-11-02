LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Multipla da 20 di quota: fiducia in Inter, City e Fiorentina

Vincenzo Letizia 2 Novembre 2025 0 35 sec read

Oggi proponiamo una schedina con quota complessiva da 19.90. Si parte con Verona-Inter (2), fiducia ai nerazzurri per proseguire la corsa scudetto. In Belgio, il Genk è chiamato a un successo e almeno un gol nel multiesito 1-3 contro il Westerlo dovrebbe siglarlo. Gol e spettacolo in Emmen-Waalwijk (Over 2.5), mentre la Fiorentina, che deve salvare la panchina di Pioli, è favorita sul Lecce (1).
In Serie B, il pronostico vede Modena-Juve Stabia Over 1.5, e in Svizzera si punta sul Goal tra Young Boys e Basilea. Nessun dubbio per Manchester City-Bournemouth (1), mentre si chiude con Parma-Bologna multigol 1-3 per gli ospiti. Una combinazione equilibrata e ambiziosa, con occhio alle big e fiducia nei segni da rete.

Scommettere è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica
Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

