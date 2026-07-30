Kane e Yamal, è testa a testa in quota per il Pallone d’Oro delle prime volte. Per i bookie Mbappé (a 6,00) e Kvara (12,00) fuori dai giochi

ROMA – A undici giorni dalla finale del Mondiale che ha segnato il termine della stagione 2025/2026, è ancora vivo il testa a testa tra Harry Kane e Lamine Yamal nella corsa al Pallone d’Oro delle “prime volte”. Secondo i betting analyst di Goldbet e Betflag – come riporta Agipronews – l’inglese comanda a 2,50, mentre lo spagnolo lo tallona a 3,50. Da una parte, l’incredibile numero di 72 gol segnati in stagione; dall’altra, il Mondiale vinto, seppur non giocato in maniera brillante a causa dei postumi di un infortunio: stagioni differenti, quindi, ma i due giocatori sono accomunati dal fatto che per entrambi si tratterebbe del primo Pallone d’Oro in carriera.

Inseguono la loro “prima volta” anche Kylian Mbappé e Khvicha Kvaratskhelia, ma i due, secondo i bookie, sono di fatto tagliati fuori dalla corsa, trovandosi in lavagna a quota 6,00 e 12,00, rispettivamente. Anche se per motivi diversi: da una parte, il francese vedeva nel Mondiale l’unica chance di trionfo, ma si è dovuto “accontentare” del quarto posto e della scarpa d’oro; al contrario, invece, il georgiano è stato ancora splendido protagonista nel bis in Champions del Psg, ma in ottica Pallone d’Oro pesa la mancata partecipazione della sua Nazionale.

Occhio, poi, a chi il trofeo l’ha già vinto: Rodri, partita dopo partita, si è imposto nuovamente come leader silenzioso ma tremendamente efficace della Spagna campione del mondo, e vede il bis (dopo il 2024) a quota 5,00. E poi c’è Lionel Messi, il campione infinito, che a 39 anni ha trascinato la sua Argentina a forza di gol e sogna il nono Pallone d’Oro a quota 7,50.