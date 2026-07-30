BOLLETTANDO

Kane e Yamal, è testa a testa in quota per il Pallone d’Oro delle prime volte. Per i bookie Mbappé (a 6,00) e Kvara (12,00) fuori dai giochi

Vincenzo Letizia 30 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – A undici giorni dalla finale del Mondiale che ha segnato il termine della stagione 2025/2026, è ancora vivo il testa a testa tra Harry Kane e Lamine Yamal nella corsa al Pallone d’Oro delle “prime volte”. Secondo i betting analyst di Goldbet Betflag – come riporta Agipronews – l’inglese comanda a 2,50, mentre lo spagnolo lo tallona a 3,50. Da una parte, l’incredibile numero di 72 gol segnati in stagione; dall’altra, il Mondiale vinto, seppur non giocato in maniera brillante a causa dei postumi di un infortunio: stagioni differenti, quindi, ma i due giocatori sono accomunati dal fatto che per entrambi si tratterebbe del primo Pallone d’Oro in carriera.

Inseguono la loro “prima volta” anche Kylian Mbappé e Khvicha Kvaratskhelia, ma i due, secondo i bookie, sono di fatto tagliati fuori dalla corsa, trovandosi in lavagna a quota 6,00 e 12,00, rispettivamente. Anche se per motivi diversi: da una parte, il francese vedeva nel Mondiale l’unica chance di trionfo, ma si è dovuto “accontentare” del quarto posto e della scarpa d’oro; al contrario, invece, il georgiano è stato ancora splendido protagonista nel bis in Champions del Psg, ma in ottica Pallone d’Oro pesa la mancata partecipazione della sua Nazionale.

Occhio, poi, a chi il trofeo l’ha già vinto: Rodri, partita dopo partita, si è imposto nuovamente come leader silenzioso ma tremendamente efficace della Spagna campione del mondo, e vede il bis (dopo il 2024) a quota 5,00. E poi c’è Lionel Messi, il campione infinito, che a 39 anni ha trascinato la sua Argentina a forza di gol e sogna il nono Pallone d’Oro a quota 7,50.

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

È morta Vanesa Callejon, la sorella dell’ex calciatore del Napoli aveva 47 anni: tragico lutto per lo spagnolo

Profondo dolore nel mondo del calcio per la morte di Vanesa Callejon, sorella dell’ex attaccante del Napoli e della Fiorentina, José Maria Callejon. La notizia […]

22 Ottobre 2025 0 52 sec read

Napoli, il futuro di Conte ancora in stand-by: in quota avanza il ritorno di Sarri (5,00)

ROMA – Quasi archiviata la pratica Champions League (mancano cinque punti) grazie ai quattro gol rifilati alla Cremonese, in casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro di Antonio Conte. […]

28 Aprile 2026 0 58 sec read

Champions League, Benfica-Ajax: quote in equilibrio

ROMA – Il Benfica prova a rimettersi in gioco per gli ottavi di finale, l’Ajax cerca invece un successo che vale la qualificazione matematica. Massimo […]

6 Novembre 2018 0 34 sec read

Bucchioni, Padovan, Scozzafava, Castellacci, Vettosi e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Bucchioni: “Tra Conte e De Laurentiis un rapporto costruttivo. Il presidente se lo tiene stretto” A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla […]

27 Novembre 2025 0 5 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui