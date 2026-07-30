NEWS

De Giorgis a Stile TV: “Con Mancini l’Italia andrà ai Mondiali”

Vincenzo Letizia 30 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio De Giorgis, ex agente di Roberto Mancini: “Mancini è l’allenatore più giusto per i risultati ottenuti perchè è l’allenatore che ha vinto di più da quando l’Italia non è più l’Italia dalle vittorie mondiali. Il giocatore più rappresentativo dell’Italia chi è? Ci pensiamo troppo a rispondere perchè non c’è, non ci sono giocatori che prendono l’occhio. In Nazionale poi rendono meno di quanto potrebbero rendere, ma non abbiamo una Nazionale così forte. Non abbiamo uno che ti salva nelle partite difficili, l’unico forse è Donnarumma, ma lui è in porta. Mancini è uno che pensa sempre positivo, ha molta fiducia nei suoi giocatori, credo che potrà fare molto bene, ma il materiale è questo. Quando hai un giovane e lo fai giocare, questo non può che crescere e migliorare e di conseguenza si fa il bene della Nazionale italiana, i club dovrebbero iniziare a pensare in questo modo. 

Si dice che la Spagna non avesse grandi giocatori, ed è vero, ma il ct è andato a pescare in un campionato in cui tutti giocano allo stesso modo, i giovani crescono tutti così. Noi invece siamo molto più vari. Con Mancini l’Italia andrà ai prossimi Mondiali perchè probabilmente saranno 60 Nazionali! Scherzi a parte, anche quest’anno l’Italia poteva andarci. Serve positività intorno a questa Nazionale”. 

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

CALCIOMERCATO – Udinese, ceduto Bijol al Leeds. Piaceva al Napoli

L’Udinese è pronta a registrare la prima cessione di questa finestra di mercato estiva. Jaka Bijol è a un passo dal trasferimento al Leeds United per una […]

17 Giugno 2025 0 34 sec read

Maradona Jr: “Davvero incredibile l’errore di Koulibaly, Benitez non si riferiva agli arbitri”

DIEGO ARMANDO MARADONA JR. è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”,  su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul […]

2 Marzo 2015 0 1 min read

Fiorentina-Napoli ai raggi X: Benitez sceglie Marek e Insigne, decisivi per affondare i viola

Benitez porta a casa il meno prestigioso dei titoli, la Coppa Italia, ma si tratta comunque di un risultato che permette di dare una valenza […]

5 Maggio 2014 0 3 min read

Ciro Venerato: “Herrera è lusingato dall’interesse del Liverpool, ma vuole il Napoli, vuole giocare al San Paolo”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciro Venerato, giornalista “Vecino? Giuntoli ha chiamato il giocatore che […]

3 Giugno 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui