Calciomercato Fiorentina, il futuro di Kean è sempre incerto: in caso di addio per i bookmaker Pellegrino avanti su Pinamonti

ROMA – “Kean? Mi piacerebbe tenerlo, ma le voci di mercato ci sono”, suonano perentorie le parole di Fabio Grosso, nuovo tecnico della Fiorentina. Confermare Moise Kean come centravanti sarebbe una buona notizia per i viola, ma il calciomercato aperto fino al 1° settembre lascia aperta ogni possibilità. Proprio per questo motivo Fabio Paratici non può farsi trovare impreparato in caso di addio del suo bomber, con il club toscano che nelle ultime ore sta spingendo su Mateo Pellegrino, attaccante del Parma seguito anche dalla Juventus. Un suo addio dal club emiliano, dopo una stagione positiva chiusa con 9 gol, è pressoché certo e si gioca – come riporta Agipronews – a 1,40 per gli esperti di Better e Planetwin365. Quello dell’argentino però non è l’unico profilo seguito dai viola, che potrebbero affiancare a un Roberto Piccoli in grande spolvero nelle prime amichevoli stagionali, un attaccante più esperto come Andrea Pinamonti del Sassuolo: l’addio ai neroverdi del centravanti classe 1999 è fissato a 1,85 volte la posta.
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Emanuele Tinari
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