LE INTERVISTE – Napoli, Eljif Elmas in sala stampa dopo Lecce: «Importante dare continuità dopo il successo con l’Inter»

Dopo il successo contro il Lecce, in sala stampa si è presentato Eljif Elmas, ribadendo l’importanza di non fermarsi e confermare uno stato di forma positivo. «È stata una partita difficile: sapevamo che sarebbe stata una battaglia» – ha esordito Elmas – «ma dopo la vittoria con l’Inter era fondamentale dare continuità e portare a casa i tre punti».

Il centrocampista nord macedone, tornato a Napoli con emozione, ha ribadito il legame con il club: «Sono felicissimo di essere qui, ho vissuto cinque anni molto intensi. Lavorare con Conte è speciale. Io cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra».

Quando gli è stato chiesto se si sente un jolly all’interno del gruppo, Elmas non ha evitato il tema della duttilità: «Un po’ sì. A prescindere dal ruolo, cerco sempre di offrire il mio contributo».

Ha poi aggiunto che, in gare dove si soffre, serve intelligenza e sacrificio:

«A volte concedi qualcosa all’avversario, ma devi avere lucidità e saper gestire i momenti difficili».

Infine, sul calendario fitto e la gestione delle energie in questo avvio di stagione: «Ci alleniamo con intensità, affrontiamo impegni ravvicinati ma vogliamo renderci utili ad ogni partita».

Se il Napoli riuscirà a proseguire su questa strada, Elmas e compagni stanno cercando di costruire non solo risultati, ma identità e continuità.