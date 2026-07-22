CALCIOMERCATO NAPOLI – Romelu Lukaku sul mercato, attese offerte ufficiali

Il futuro di Romelu Lukaku lontano da Napoli non è più soltanto una suggestione, ma uno scenario concreto al vaglio della dirigenza azzurra e dell’entourage del calciatore. A margine di un vertice con l’agente Federico Pastorello, la linea emersa è chiara: senza clamorosi colpi di scena, le strade del club e del centravanti belga sembrano destinate a separarsi.

​L’obiettivo principale della società è alleggerire il monte ingaggi, gravato dallo stipendio top da 11 milioni di euro lordi percepito da “Big Rom”. Acquistato per 30 milioni dal Chelsea (con una percentuale sulla futura rivendita garantita ai Blues), il giocatore ha dimostrato di aver pienamente recuperato la condizione fisica dopo il recente infortunio, mettendosi già al lavoro in autonomia prima del raduno ufficiale a Castel di Sangro.

​Sul tavolo restano diverse opzioni internazionali: dalle ricche offerte della Saudi Pro League ai sondaggi provenienti da Turchia, Monaco, Ajax e Anderlecht. La dirigenza azzurra attende proposte ufficiali con l’intento di monetizzare ed evitare una svendita, forte delle buone prestazioni offerte dall’attaccante nell’ultimo Mondiale.

​Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato nel ritiro di Dimaro per fare il punto della situazione con Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. Tra le priorità del vertice di mercato figura proprio la gestione della grana Lukaku e la definizione delle prossime mosse sia in entrata sia in uscita per completare l’organico azzurro.