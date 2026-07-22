BOLLETTANDO

Juventus e Vlahovic tornano a parlarsi: in quota si avvicina (a 1,85) la permanenza del serbo, per i bookie David verso l’addio

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 47 sec read

ROMA – Dopo settimane di tira e molla, Dusan Vlahovic e la Juventus tornano a parlarsi alla ricerca di un’intesa per proseguire insieme. L’attaccante serbo è attualmente svincolato, dato che il suo contratto è scaduto a giugno, ma ora lo scenario è cambiato e le due parti stanno studiando una soluzione per trovare l’accordo. Accordo che, secondo i betting analyst di Goldbet, arriverà, dato che la permanenza del serbo in bianconero si gioca a 1,85, come riporta Agipronews. Lontane altre soluzioni che portano a Napoli (in lavagna a 5,00), Barcellona (a 8,00) e Londra, sponda Tottenham (proposto a 10,00). Le porte girevoli del calciomercato potrebbero portare all’uscita di Jonathan David, uno scenario che gli esperti di William Hill propongono a 1,80. D’altronde, dopo una stagione negativa che ha portato la Juve fuori dalle prime quattro, il canadese rimane comunque il giocatore più spendibile sul mercato, per quanto riguarda il reparto offensivo, e considerando anche la necessità di liberarsi degli esuberi.

AB/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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