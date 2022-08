Calciomercato, Mertens svincolato di lusso ancora sul mercato: per i bookie Sarri è pronto ad accoglierlo alla Lazio, ma l’Inter resta alla finestra

Dries Mertens ha salutato Napoli anche sui social con un commuovente video in cui ha ricordato i tempi migliori con la formazione campana. Per il belga, chiusa un’importante parentesi durata nove stagioni e 148 gol, è ora di pensare al proprio futuro che potrebbe essere ancora in Italia. Sono tante, infatti, le squadre interessate al fuoriclasse belga con la Lazio del suo ex tecnico Maurizio Sarri in pole position – secondo gli esperti Goldbet – in quota a 2,75, riferisce Agipronews. Oltre il tecnico toscano, che riabbraccerebbe volentieri il giocatore da lui trasformato in un formidabile centravanti, anche l’Inter di Simone Inzaghi pensa ad un colpo per rinforzare l’attacco, ma secondo i bookie la possibilità di un approdo in nerazzurro in entro il prossimo 5 settembre vale 5 volte la posta.