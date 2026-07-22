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Entusiasmo, lavoro e futuro in azzurro: le parole di Alex Meret

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 1 min read


Nel cuore del ritiro trentino, tra una seduta tattica e l’altra, il portiere azzurro Alex Meret fa il punto della situazione, tracciando le linee guida della nuova stagione e commentando l’impatto con il nuovo allenatore.
«Siamo pronti per questa bellissima avventura, c’è tanta carica e la voglia di fare bene per me e per tutta la squadra. L’obiettivo primario è disputare una grande stagione e restituire una grande gioia ai nostri tifosi, che meritano il massimo. Per quanto mi riguarda, spero di giocare il più possibile e di dare un contributo concreto ai miei compagni: dobbiamo arrivare in alto su tutti i fronti senza pormi limiti.»

Meret rivela la concentrazione con la quale la squadra si sta preparando alla nuova stagione.
«Il mister punta tantissimo sull’attenzione e pretende che gli errori tattici siano ridotti al minimo: per noi portieri ogni dettaglio può fare la differenza nell’arco di un’intera stagione. Si sta lavorando molto bene con il pallone per ritrovare il ritmo ideale. A Napoli mi trovo benissimo, sento la fiducia di Allegri e della società, e non ci sono problemi a proseguire questo percorso insieme
Un’attestazione di stima reciproca che conferma quanto il lavoro psicologico, oltre che tattico, sia già a buon punto nel ritiro azzurro. La rincorsa ai vertici della classifica passa inevitabilmente dalla ricostruzione di un gruppo coeso, solido e affamato.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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