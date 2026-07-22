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Il nuovo corso azzurro tra campo e mercato: la prima impronta di Max Allegri

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 54 sec read

Il nuovo corso azzurro tra campo e mercato: la prima impronta di Max Allegri
A Dimaro Folgarida la febbre del martedì sera è l’anticamera di un mercoledì da leoni per la prima uscita stagionale del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. L’attesa per il debutto contro l’Arezzo oscilla tra la curiosità per il nuovo assetto tattico e la certezza che il tecnico livornese, nonostante un attacco influenzale che lo ha costretto a letto nei giorni precedenti, stia già plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Il modulo di riferimento torna a essere il solido 4-3-3, con ampie rotazioni che concederanno spazio alle giovani promesse come Vergara nel ruolo di mezzala e una grande chance da titolare al centro della difesa per Rafa Marin.
L’entusiasmo della piazza è palpabile, ma è sul terreno di gioco che si misurano i primi reali cambiamenti: sedute d’allenamento intense, massima cura dei dettagli tattici e la ricerca immediata di quella complicità fondamentale tra lo staff tecnico e la rosa. Allegri chiede semplicità, lettura dei momenti della partita e una feroce attenzione difensiva per ridurre al minimo gli errori.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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