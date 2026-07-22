NEWS

Confronto Allegri- De Laurentiis – A Dimaro allenatore e Presidente hanno tenuto un summit di mercato

Armando Fico 22 Luglio 2026 0 32 sec read

Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, si sono parlati, nel ritiro in Val di Sole, riguardo alle strategie di mercato della società. Tutti sono coscienti che bisogna puntellare  la squadra, la rosa va completata, con due o  tre innesti: le priorità indicate dal nuovo allenatore azzurro sono:  un vice Di Lorenzo , un esterno offensivo e forse un altro centrocampista. Da quanto si dice, il Ds  Manna ha già bloccato  Costantino Favasuli ed Ezequiel Zeballos“. Tuttavia occorre, assolutamente, sfoltire la rosa, prima di fare acquisti, troppi 43 calciatori sul libro  paga del club partenopeo. Forse, le operazioni in entrata saranno concluse soltanto negli ultimi giorni di mercato.

avatar dell'autore
Armando Fico
Vedi la biografia completa
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Auriemma: “Il Napoli ha contattato l’entourage di Lukaku: è la prova che si cerca una grande punta” 

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha dato un’importantissima notizia di calciomercato su Lukaku

5 Luglio 2019 0 1 min read

Stefano Benzi: “Ieri al teatro Bataclan c’erano molti miei amici, sono sconvolto da quanto è accaduto”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Benzi, direttore di europsortitalia “Eurosport è una realtà nata a […]

14 Novembre 2015 0 1 min read

Alessandro Bonan: “Benitez l’anno scorso ha peccato di un po’ di presunzione perché non ha cambiato modulo”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Bonan, giornalista “La vera partita della svolta è Juventus-Milan, se […]

21 Novembre 2015 0 47 sec read

Nazionale – Italia vs Bosnia 1-0, decide Frattesi; un piccolo miglioramernto rispetto alla gara con la Turchia

Per l‘Italia di Spalletti, ieri, c’è stata l’ultima amichevole pre-campionato europeo 2024 che si terrà in Germania a partire dal 14 giugno prossimo. La nazionale […]

10 Giugno 2024 0 49 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui