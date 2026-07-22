Confronto Allegri- De Laurentiis – A Dimaro allenatore e Presidente hanno tenuto un summit di mercato

Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, si sono parlati, nel ritiro in Val di Sole, riguardo alle strategie di mercato della società. Tutti sono coscienti che bisogna puntellare la squadra, la rosa va completata, con due o tre innesti: le priorità indicate dal nuovo allenatore azzurro sono: un vice Di Lorenzo , un esterno offensivo e forse un altro centrocampista. Da quanto si dice, il Ds Manna ha già bloccato Costantino Favasuli ed Ezequiel Zeballos“. Tuttavia occorre, assolutamente, sfoltire la rosa, prima di fare acquisti, troppi 43 calciatori sul libro paga del club partenopeo. Forse, le operazioni in entrata saranno concluse soltanto negli ultimi giorni di mercato.