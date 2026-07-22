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DIMARO – Il Napoli riparte, oggi, con la prima amichevole stagionale, avversario l’Arezzo dell’ex Bucchi

Armando Fico 22 Luglio 2026 0 42 sec read

Nel tardo pomeriggio odierno, ci sarà la  prima amichevole del Napoli dell’era Allegri. Alle ore 18, infatti gli azzurri incontreranno l’Arezzo dell’ex Bucchi  al campo di Carciato. La gara sarà trasmessa trasmessa, in diretta dalle piattaforme a pagamento , al costo di 10 euro. . Il Calcio Napoli è l’unico club di Serie A che non consente di vedere gratis, un gesto certamente poco elegante verso i tifosi azzurri, i quali, quasi certamente, non acquisteranno il match. L’Arezzo squadra di Serie B, neopromossa., anche  lo scorso anno affrontò i partenopei nel ritiro in Trentino, dando un dispiacere ad Antonio Conte, in virtù del successo a sorpresa per 2 a 0.Non ci sarà, però, il sold out a Carciato, molti ancora, i biglietti invenduti. Probabilmente per la presenza minore di sostenitori partenopei e per i prezzi un pò cari per un’amichevole che non suscita tanti entusiasmi.

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