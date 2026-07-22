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Ritiro in Trentino – Ieri, nella seduta pomeridiana, a Dimaro, in campo solo i portieri

Armando Fico 22 Luglio 2026 0 47 sec read

Ieri, nel quinto giorno del ritiro in Val di Sole, nell’allenamento del pomeriggio sono scesi in campo soltanto i portieri., mentre gli altri hanno lavorato in palestra. A guidare la seduta non c’era Allegri, in quanto  colpito da influenza. Il tecnico è stato sostituito dal preparatore atletico Enrico Maffei. Tra i portieri,  per la prima parte dell’ allenamento. non vi era Pugliese. Contini, Meret e Milinkovic-Savic hanno, inizialmente, lavorato  a parte. Quindi, terminata la preparazione sul terreno di gioco,  anche i tre giocatori di cui sopra si sono aggregati ai compagni, in palestra.  Spinazzola e Politano, al contrario, sono rimasti in campo per fare stretching sotto l’occhio vigile  dello staff tecnico. Intanto tutto pronto per l’esordio stagionale del Napoli in amichevole con l’Arezzo, compagine risalita in cadetteria. Per la cronaca, nella passata stagione, i toscani di Bucchi si imposero, sempre in Trentino, per 2 a 0 sugli azzurri, i quali nel tardo pomeriggio, avranno l’occasione di riscattarsi da quella brutta batosta.

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