Accuse dure di Conte ai giocatori – Nello spogliatoio azzurro, dopo la patrtita del Dall’Ara, sono volate parole pesanti e pure degli stracci

Al triplice fischio finale dell’arbitro Chiffi, in quel del Dall’Ara, negli spogliatoi della squadra azzurra vi è stato un faccia a faccia molto duto tra i giocatori e l’allenatore. Antonio Conte ha voluto, subito, avere un primo contronto con i suoi ragazzi, senza usare mezzi termini. La sconfitta con i rossoblù di Italiano ha fatto arrabbiare, non poco il mister per il modo con cui è arrivata. Oltre alle parole pesanti sono volati anche degli stracci, segno che fa pernsare ad una rottura tra le parti. Forse la squadra non sopporta più le fatiche degli allenamenti imposti dal tecnico leccese? Si vuol far fuori Conte? Questi gli interrogativi che assillano la tifoseria partenopea, incredula per la bruttisssima partita degli azzurri a Bologna. Intanto De Laurentiis ed il tecnico si sono sentiti, per telefono, già ieri sera;i l presidente gli ha ribadito, per il momento, la fiducia incondizionata, tuttavia i due parleranno, a breve, da vicino, approffittando della sosta per la nazionale.