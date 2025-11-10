IL PUNTO SULLA A – Brutta sconfitta del Napoli a Bologna, Inter e Roma ne approfittano e salgono in vetta alla classifica

La domenica calcistica di serie A, giunta all‘undicesima giornata, ha evindenziato l’acuirsi della crisi del Napoli, che è crollato a Bologna per 2 a 0, perdendo il primato in classifica, a favore dell’Inter e della Roma che hanno battuto, con lo stesso punteggio di 2 a 0, rispettivamente la Lazio e l’Udinese. Nelle altre gare abbiamo registrato l’ ennessimo ko dell’Atalanta, sconfitta, sorprendentemente dal Sassuolo, a Bergamo per 3 a 0, pari invece per 2 a 2 tra Genoa e Fiorentina, a Marassi, dove hanno esordito come nuovi allenatori De Rossi sulla panchina del Grifone e Vanoli su quella dei gigliati. Adesso il campionato si ferma per le partite della nazionale italiana di Gattuso. Appuntamento, pertanto, al 22 novembre.