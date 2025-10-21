NEWS

Reginaldo: «Lucca ha bisogno di fiducia. Su Neres… ecco il mio parere»

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 1 min read

NAPOLI – Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma Forza Napoli Sempre, l’ex attaccante brasiliano Reginaldo ha lanciato un messaggio chiaro al mondo azzurro: serve pazienza per gli attaccanti in difficoltà, ma anche maggiore incisività. Nel mirino le situazioni di Lucca e Neres, con un’iniezione di fiducia per il primo e un’analisi critica (ma costruttiva) per il secondo.

«Lucca non ha fatto male, serve continuità»

Reginaldo non ha dubbi: i primi passi azzurri di Lucca non meritano di essere stroncati a priori.

«Non ha fatto così male nelle prime partite in cui è stato utilizzato. Dobbiamo considerare che era da tanto che non giocava: è importante che continui a scendere in campo, altrimenti perderebbe fiducia, e calciatori del genere poi si staccano mentalmente»

L’attenzione è puntata non solo sul minutaggio, ma anche sull’efficacia dei movimenti: «Deve essere servito un po’ meglio, e anche lui con i movimenti deve cercare di dettare il passaggio»

Il consiglio è dunque doppio: più spazio e fiducia al ragazzo, insieme a un lavoro tecnico più calibrato per metterlo nelle condizioni migliori di incidere.

Neres, incompiuto con potenzialità

Sul brasiliano David Neres, Reginaldo è più prudente, ma non privo di speranza: «Non si può giudicarlo pienamente, perché non riesce mai a trovare continuità e quindi fa fatica a mostrare tutte le sue qualità. Per me si trova meglio quando gioca a destra, perché può rientrare sul mancino»

Il problema, secondo l’ex attaccante, è spesso legato al fatto che Neres viene utilizzato a singhiozzo: «Devono dare di più, ma non è facile quando entri per 10-15 minuti o giochi ogni tanto»

Per far scattare la scintilla, dunque, serve continuità, fiducia e la chance di far vedere ciò che vale anche nei giorni meno brillanti.

Politano, pilastro sicuro

Nel panorama delle punte e delle ali del Napoli, Reginaldo individua in Matteo Politano una figura di riferimento: «Politano in questo momento è un punto di riferimento per il Napoli, una certezza sia in fase offensiva che difensiva»

Secondo lui, il nativo di Roma garantisce equilibri, gol, assist e sostanza in ogni zona del campo.

Il monito finale: serve cattiveria da Conte

Non manca una critica costruttiva rivolta al gruppo nel suo complesso, con Reginaldo che cita anche l’intervento di mister Conte: «Ha ragione il mister a volere più cattiveria, soprattutto nella fase realizzativa»

Insomma: la squadra deve farsi trovare pronta, anche nei momenti di difficoltà.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Bruno Satin (Ag. Malcuit): “Kevin dimostrerà il suo valore e l’esordio in azzurro potrebbe essere vicino”

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Bruno Satin, procuratore tra gli altri di Malcuit “Kalidou è un giocatore importante per il Napoli […]

13 Settembre 2018 0 27 sec read

Una giornata speciale per Mertens in compagnia del suo ex compagno Mihai Nesu

Non solo calcio per Dries Mertens, anche se questa storia nasce proprio su un campo di pallone. Prima della fine delle sue vacanze estive, l’attaccante […]

27 Giugno 2017 0 51 sec read

Malfitano: “Non è bello il comportamento di Cairo col Napoli per quanto riguarda l’ operazione Maksimovic”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “La pista Vrsaljko penso sia una pista ormai tramontata per il […]

14 Agosto 2015 0 28 sec read

De Laurentiis: “Mazzoleni? Brutta notizia, con noi cattivo e non imparziale”

A Natale siamo tutti più buoni. O forse no, a giudicare dalle dichiarazioni al vetriolo di Aurelio De Laurentiis a due giorni dalla sfida del […]

25 Dicembre 2018 0 55 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui