Napoli, Ambrosino rinnova: “Solo se non si molla si può arrivare a ciò che vogliamo”

NAPOLI – Un nuovo tassello in ottica futura per il Napoli. Dopo lunghe trattative, il club azzurro ufficializza il rinnovo del giovane attaccante Giuseppe Ambrosino, che ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2030.

Insieme a lui, ha firmato anche Antonio Vergara, un altro prospetto del vivaio partenopeo. La società conferma così la volontà di puntare sul proprio settore giovanile per il presente e il futuro.

Le parole del ragazzo

Ai canali ufficiali del Napoli, Ambrosino non nasconde l’emozione: “Arriveranno momenti difficili e proprio in quelle circostanze bisogna sempre pensare che non mollando si può arrivare a quello che si vuole. Non riesco neanche a spiegare cosa ho provato quando ho esordito, un mix di emozioni incredibili.”

E aggiunge uno spunto di complicità con Vergara: “Quando Antonio (Vergara, ndr) ha esordito a Sassuolo ero contento quasi quanto lui, perché conoscendolo praticamente da tutta la vita sono stato molto contento.”

Queste dichiarazioni rivelano il cuore del giovane che sogna in grande, consapevole delle difficoltà che la strada potrà presentare, ma convinto che la perseveranza faccia la differenza.

Il contesto e le ambizioni

Il rinnovo non è solo un segnale simbolico: è una strategia chiara della società. Puntare su Ambrosino e Vergara significa credere che giovani di casa possano crescere inserendosi nel progetto tecnico. Una scelta che ai tifosi ricorda spesso i percorsi virtuosi che hanno portato altri talenti partenopei a spiccare in prima squadra.

Per Ambrosino, l’esordio è già alle spalle (una presenza contro il Sassuolo) , ma il cammino è solo all’inizio.

E la sua visione è nitida: non perdersi d’animo e credere nel sogno, anche quando il cammino si fa duro. “Solo se non si molla si può arrivare a ciò che vogliamo” non è una frase fatta, ma un mantra da trasformare in realtà giorno dopo giorno.