Champions League: Napoli quote da riscatto contro lo Sporting, i bookie puntano su Hojlund e McTominay

ROMA – Sconfitto dal Manchester City nella prima giornata e dal Milan in Serie A, il Napoli cerca l’immediato riscatto nella sfida casalinga contro uno Sporting Lisbona con già tre punti in cassaforte. I bookie vedono favorita la squadra di Conte: l’1 si gioca a 1,85 su Sisal, mentre pareggio e affermazione della squadra portoghese sono in lavagna nell’ordine a 3,60 e 4,25. Sei delle ultime sette sfide giocate dai campioni lusitani sono terminate con almeno tre reti complessive, come pure tre delle ultime quattro con in campo i campioni d’Italia: al Diego Maradona è favorito l’Over, visto a 1,79 su 888sport, mentre l’Under è fissato addirittura a 2,04. L’1-1 è il risultato esatto più probabile secondo gli esperti e si gioca a 7, mentre lo 0-0 – degli unici precedenti datati stagioni 1989/90 – vale 13. L’1-0 e il 2-1 valgono nell’ordine 8 e 8,50, mentre le quote si alzano in caso di blitz dei lusitani: 0-1 e 1-2 sono infatti in lavagna a 13.

MARCATORI Antonio Conte dovrebbe dare fiducia in attacco a Hojlund e un gol dell’attaccante danese vale 2,75 volte la posta puntata; McTominay, che finora ha un solo centro all’attivo, è proposto a 3, mentre la presenza nel tabellino marcatori di De Bruyne si gioca a 4,50. Luis Suarez e Pedro Goncalves, che nella Liga Portugal hanno entrambi segnato cinque reti, rappresentano i principali pericoli per la difesa del Napoli: una rete dell’attaccante uruguaiano è fissata a 3,25, quella del centrocampista a 4.

RED/Agipro