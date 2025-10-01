BREVI

Formazioni ufficiali Napoli-Sporting Lisbona

1 Ottobre 2025

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano; Hojlund. All Conte

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All Borges

La gara tra Napoli e Sporting Lisbona sarà visibile in diretta esclusiva su Sky e NOW, che detengono i diritti per quasi tutta la Champions League. Basta sintonizzarsi sul canale 201, ovvero Sky Sport Uno, sul numero 213 ovvero Sky Sport 4K per chi è in possesso di una tv 4K, o Sky Sport numero 252.

Anche la diretta streaming è disponibile su Sky e NOW, nel primo caso attraverso l’app Sky Go. Gli abbonati a uno dei due servizi possono guardare la sfida anche sul sito e sull’app di NOW.

Vincenzo Letizia

