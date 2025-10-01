IN EVIDENZA

LA PARTITA – Napoli-Sporting Lisbona 2-1, doppietta di Hojlund

Mariano Potena 1 Ottobre 2025 0 1 min read

Il Napoli batte lo Sporting Lisbona 2-1. Nel primo tempo apre le marcature Hojlund, nella ripresa arriva il pari dei portoghesi con Suarez su rigore, ma gli azzurri trovano la vittoria con un altro gol di Hojlund.

PRIMO TEMPO

Al 21’ conclusione di Anguissa dalla distanza, il pallone termina alto. Sporting molto ostico, soprattutto in fase difensiva. Al 36’ passa in vantaggio il Napoli, grande ripartenza degli azzurri, De Bruyne serve meticolosamente Hojlund che si inserisce in area e a tu per tu con il portiere spedisce il pallone in rete. Al 40’ gran destro a giro di Politano, ma il portiere spedisce in angolo. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 61’ calcio di rigore per lo Sporting per un fallo in area di Politano, dal dischetto non sbaglia Suarez per l’1-1. All’80’ torna in vantaggio il Napoli ancora con Hojlund che va a segno di testa su assist, ancora una volta, di De Bruyne. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero. Al 93’ grande parata di Milinkovic-Savic su Hjulmand. Al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez (80’Olivera); Lobotka; Politano (69′ Neres), Anguissa, De Bruyne (88’Gilmour), McTominay (69’Lang); Hojlund (91’Lucca). Allenatore: Conte.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma (66’Debast), Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao (46′ Gonçalves), Catamo (46′ Suarez); Ioannidis (67’Allison Santos). Allenatore: Rui Borges.

Arbitro:Makkelie (Ned)

Reti: 36′ Hojlund; 62′ Suarez su rigore; 78′ Hojlund

Mariano Potena

Mariano Potena

