EDITORIALE PREPARTITA CHAMPIONS LEAGUE – Napoli, è la notte della storia, prima volta nei quarti della massima competizione continentale

Editoriale prepartita Champions League. Questa sera il Napoli vivrà una notte storica, dal momento che, per la prima volta in assoluto, disputerà i quarti di finale della massima competizione continentale. La sfida di andata con il Milan si terrà a San Siro davanti a 75mila spettatori tra i quali ci saranno 2500 sostenitori partenopei. Una partita molto difficile per la formazione di Spalletti che è orfana di Osimhen e Simeone. L’allenatore azzurro è tuttora dubbioso su chi sostituirà il fortissimo attaccante nigeriano, che dovrebbe esserci nel match di ritorno, tra sei giorni, al Maradona. Il tecnico toscano dovrà adattare, come centravanti, uno tra Lozano, Elmas o Kvaratskhelia, con il macedone favorito in questa veste. Anche Raspadori, infatti, non è al meglio della forma, quindi, difficilmente partirà dal primo minuto. Luciano Spalletti non è nuovo ad una situazione del genere, quando era alla Roma, si inventò Totti falso nueve con ottimi risultati. Pertanto qualche diavoleria, anche stasera, la troverà certamente per ovviare alle assenze delle punte effettive. Dal canto suo Pioli, consapevole che non si potrà ripetere la gara di campionato, è fiducioso, poiché pensa che il Napoli senza il bomber ex Lille, sia molto meno pericoloso. Ma del resto l’accesso alle semifinali è legato non a 90 minuti, bensì a 180, e molto probabilmente si deciderà tutto a Fuorigrotta martedì prossimo. Ieri capitan Di Lorenzo, nella conferenza della vigilia, ha rassicurato i tifosi napoletani, dichiarando che la squadra è caricatissima e darà l’anima in campo per uscire con un risultato positivo da San Siro. A tal proposito, si è espresso il famoso astrologo partenopeo Riccardo Sorrentino, il quale, ha affermato che, secondo le stelle, il risultato più probabile tra Milan e Napoli è il pareggio. Sarebbe un ottico viatico in vista della partita del Maradona. Il mister, su questo big match di andata, ha lavorato tantissimo, cercando di far cancellare ai suoi il risultato assai negativo di campionato. Il gruppo dovrà avere la mente sgombra da ogni ricordo di quella gara e pensare esclusivamente a giocare con la massima determinazione, magari divertendosi pure. Intanto cresce tantissimo l’attesa in città.