Quarti Champions League – Inter e City ipotecano le semifinali, battendo rispettivamente Benfica e Bayern Monaco

Giocate ieri i due primi quarti di finale di andata di Champions League. Inter e Manchester City hanno sconfitto, rispettivamente, il Benfica per 2 a 0, a Lisbona ed il Bayern Monaco per 3 a 0 in casa. Due successi importantissimi che permettono alla formazione italiana e a quella inglese di ipotecare le semifinali della prestigiosa manifestazione continentale. A questo punto, a meno di sorprese improbabili si prospetta una semifinale tutta italiana con in campo i nerazzurri di Inzaghi e una tra Milan e Napoli che si sfidano nel derby italico, questa sera, ore 21, al Meazza. L’altro quarto di finale, in programma quest’oggi, è tra i campioni in carica del Real Madrid ed il Chelsea.