LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – De Bruyne e Hojlund propiziano i primi tre punti nella nuova Champions

Milinkovic-Savic 7 – Poco operoso, fino al 93°, quando sfodera una parata salva-risultato.
Spinazzola 7 – Utile in entrambe le fasi, dimostrandosi prezioso pure giocando sulla destra.
Beukema 7 – Prestazione difensiva priva di sbavature.
Juan Jesus 7 – Attento e risolutivo in varie circostanze. Prestazione di grande esperienza.
M. Gutierrez 6 – Bene in fase difensiva, meno presente in quella offensiva, anche perché il Napoli attacca prevalentemente da destra.
(Olivera s.v.)
Politano 6 – Prestazione positiva, macchiata solo dall’intervento disattento che provoca il rigore del momentaneo pareggio dello Sporting.
(Neres 6.5 – Pericoloso, con le sue accelerazioni, nel finale.)
Anguissa 6.5 – Fa sentire la sua forza fisica nei recuperi palla e nei capovolgimenti di fronte.
Lobotka 6.5 – Più presente in fase di impostazione, rispetto alle ultime uscite, detta bene i ritmi della manovra, risultando altresì prezioso in fase di non possesso.
De Bruyne 7.5 – Due assist preziosi e una maggior presenza nella manovra offensiva, che propiziano di fatto la vittoria azzurra.
(Gilmour s.v.)
McTominay 5.5 – Non riesce a trovare spazi e l’adeguata posizione in campo da cui rendersi pericoloso.
(Lang 6 – Si fa apprezzare soprattutto per l’apporto difensivo, nel finale di gara.)
Hojlund 7.5 – Due gol da attaccante di razza ed una prestazione che cresce di livello nel corso del match.
(Lucca s.v.)