LE INTERVISTE – Hojlund: grato a De Bruyne per gli assist, era importante vincere

Vincenzo Letizia 1 Ottobre 2025 0 26 sec read

Hojlund esula dopo la doppietta e il match vinto contro lo Sporting anche per il premio di migliore in campo: “L’inizio della nostra Champions è stato difficile per la sconfitta contro il Manchester City, adesso abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così, abbiamo conseguito una grande vittoria contro i campioni del Portogallo.

Non vedo l’ora di sfidare mio fratello che gioca nell’Eintracht dopo la pausa per le nazionali.

  Kevin è una leggenda di questo sport e sono davvero grato a lui per avermi fornito due grandi assist”.

Vincenzo Letizia

