IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – De Bruyne: “Mai avuto problemi con Conte, voglio vincere e divertirmi con il Napoli”

Vincenzo Letizia 1 Ottobre 2025 0 1 min read

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League vinta per 2-1 sullo Sporting Lisbona: “Abbiamo giocato una bella partita, lo Sporting è una squadra molto forte a livello fisico e tecnico. C’è stato quel rigore che è stato un errore un po’ stupido ma poi abbiamo attaccato facendo un bel gol, credo che la vittoria sia meritata”.

Il secondo assist è tipico del tuo repertorio?
“Stavo cercando di entrare in quello spazio, aspettavo il momento per servire Hojlund al momento giusto e poi lui ha fatto il resto”.

Hojlund sta crescendo nel modo migliore?
“Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è stata una grande serata e ci aiuterà a fare tanti altri gol”.

C’è la possibilità di giocare con McTominay più dietro?
“Credo che questa decisione spetti all’allenatore, in questo momento sto giocando in un modo un po’ diverso rispetto all’ultimo periodo al City però penso che possiamo scambiarci le posizioni, a volte è un po’ difficile perché non giochiamo con una vera ala sinistra e non è facile trovare la profondità ma stiamo migliorando e tutti troveranno la loro posizione”.

Tutto a posto con Antonio Conte?
“Non c’è stato mai nessun problema. Io sono un vincente e voglio fare la differenza in campo, ma non ho mai avuto un problema con lui”. TMW

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

IL FISCHIETTO – NAPOLI vs LECCE, dirige Marcenaro di Genova, al Var Abisso

Scelto l’arbitro per Napoli vs Lecce, turno infrasettimanale di mercoledì sera al Maradona, relativo alla quarta giornata di campionato: sarà il fischietto genovese  Matteo Marcenaro […]

29 Agosto 2022 0 18 sec read

Napoli – Liverpool: possibili schieramenti in campo

Tutto pronto per il debutto stagionale del Napoli nella massima competizione europea 2019/20 per clubs.  A distanza di soli tre giorni dal match casalingo di […]

17 Settembre 2019 0 1 min read

EDITORIALE – Finalmente si rivede il Napoli e il Kvaratskhelia che conoscevamo; i tifosi ritrovano il sorriso

Editoriale. Da quello che si è notato ieri, nel match con l’Udinese, giocato nel turno infrasettimanale della sesta giornata, finalmente possiamo affermare che il Napoli […]

28 Settembre 2023 0 1 min read

Napoli, il report dell’allenamento: differenziato per Hysaj

Seduta pomeridiana per il  Napoli che ha ripreso oggi gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la gara di Udine, “lunch match” della 31esima giornata […]

29 Marzo 2016 0 23 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui