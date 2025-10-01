INTERVISTE

LE INTERVISTE – Spinazzola: “Abbiamo riscattato la sconfitta con il Milan, sulla destra mi sono trovato bene”

Vincenzo Letizia 1 Ottobre 2025

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League vinta per 2-1 sullo Sporting Lisbona: “Tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting è una buona squadra piena di giovani e ricca di tecnica. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi ci siamo abbassati un pochino ma nel secondo siamo ripartiti e abbiamo preso questi tre punti molto importanti, che è la cosa che conta”.

Ti sei divertito a destra?
“Sì, mi sono trovato abbastanza bene. Normale che a sinistra mi trovo a mio agio, ma i cambi sono entrati con una grandissima mentalità per arrivare al risultato”.

De Bruyne caso chiuso?
“No, è durata cinque minuti e poi è finita lì: siamo tutte persone buone e intelligenti, non c’è malizia nei nostri gesti, vogliamo solo il bene della squadra”.

C’era bisogno di una notte così?
“Una notte così ci voleva, per dare un segnale: dopo Milano era importante vincere, ma adesso dobbiamo chiudere questo ciclo a Genova”. TMW

Vincenzo Letizia

