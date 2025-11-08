AZZURRI PER SEMPRE – “Batman” Taglialatela e il suo Napoli: fede, voli e orgoglio partenopeo

Nella rubrica “Azzurri per sempre” oggi raccontiamo la storia di Giuseppe Taglialatela, per tutti “Batman”, uno dei simboli più autentici e amati del Napoli degli anni Novanta. Un portiere che non ha solo difeso una porta, ma un’identità, un sentimento, una città intera.

Nato a Ischia nel 1969, cresciuto nel mito dei grandi numeri uno, Taglialatela rappresenta la quintessenza dell’orgoglio partenopeo. Non aveva la struttura del gigante, né il carisma costruito a tavolino. Ma possedeva un talento naturale: riflessi felini, coraggio puro e un’innata capacità di trasformare ogni parata in una dichiarazione d’amore per il Napoli.

Dopo le prime esperienze in prestito, tra cui quella a Palermo, Taglialatela tornò a Napoli all’inizio degli anni Novanta, trovando finalmente spazio in un periodo difficile, segnato dal lento declino post-Maradona. La squadra non era più quella dei trionfi scudettati, ma viveva di orgoglio, sudore e passione. E in mezzo a quel vento contrario, Taglialatela divenne presto una certezza: un portiere capace di parare anche l’impossibile, di tenere in vita partite che sembravano già perse, di incarnare il coraggio di un popolo che non si arrende mai.

Il soprannome “Batman” nacque da quella divisa nera, con il simbolo del pipistrello sul petto, che divenne un’icona. Ma dietro al costume del supereroe c’era l’uomo: umile, sanguigno, spesso criticato ma mai domo. Quando il Napoli attraversava i momenti più bui, Taglialatela non scappava. Restava. E con le sue mani, spesso, salvava l’onore e l’anima di una squadra che stava smarrendo la sua grandezza.

Nel campionato 1993-94, in particolare, fu protagonista di una stagione straordinaria: rigori parati, interventi miracolosi, partite memorabili come quella contro il Milan di Capello o contro la Juventus, in cui sembrava davvero volare. Era il simbolo di un Napoli che resisteva al destino, e che trovava in lui l’ultimo baluardo di speranza.

Taglialatela non era un portiere perfetto. Alternava prove superlative a errori improvvisi, ma quell’imperfezione lo rendeva umano, vicino al pubblico, parte integrante di una città che vive di emozioni estreme. “Batman” era uno di loro: capace di cadere e rialzarsi, di affrontare le critiche con dignità, di continuare a credere nei colori azzurri quando il mondo sembrava voltarsi dall’altra parte.

Dopo oltre 180 presenze con la maglia del Napoli, Taglialatela divenne il portiere con più presenze in Serie A della storia azzurra fino all’era moderna. Ha parato rigori a fuoriclasse, ha sorriso nelle difficoltà, ha rappresentato il senso di appartenenza che va oltre le vittorie e le sconfitte.

Terminata la carriera, non ha mai tagliato il filo con la sua terra e con i colori azzurri. È rimasto nell’ambiente calcistico, ha ricoperto ruoli dirigenziali e tecnici, ma soprattutto ha continuato a essere una voce autentica, mai artefatta, del napoletano che non dimentica.

Giuseppe “Batman” Taglialatela è stato molto più di un portiere. È stato un simbolo di fedeltà, coraggio e orgoglio. Un uomo che ha saputo restare sé stesso anche quando il calcio, e la vita, non gli hanno fatto sconti.

In un’epoca in cui i giocatori cambiano maglia come mode stagionali, lui è rimasto scolpito nel cuore dei tifosi come uno degli ultimi romantici del pallone, uno di quelli che hanno difeso il Napoli non solo con i guanti, ma con l’anima.

Perché il tempo passa, i campioni si alternano, ma certi amori – come quello tra Taglialatela e Napoli – non conoscono fine.

