Gran Galà del Calcio – Tanti giocatori del Napoli candidati ad un Premio per la stagione 2024/25

Sono giunte le varie nominations relative al gran Galà del Calcio, che si terrà a breve, in merito alla stagione passata. il Napoli, vincitore dello scudetto, annovera diversi candidati. qui di seguito i nomi dei giocatori azzurri possibili vincitori di un premio:
- Giovanni Di Lorenzo per premio di Miglior Difensore Destro
- Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani per premio di Miglior Difensore Centrale
- Stanislav Lobotka e Scott McTominay per premio di Miglior Centrocampista
- Romelu Lukaku per premio di Miglior Attaccante
- Antonio Conte per premio di Miglior Allenatore
Sarebbe un giusto riconoscimento per la grande ed inaspettata stagione condotta, nel campionato 2024/25 dal Napoli di Conte.