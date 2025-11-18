NEWS

Gran Galà del Calcio – Tanti giocatori del Napoli candidati ad un Premio per la stagione 2024/25

Armando Fico 18 Novembre 2025 0 31 sec read

Sono giunte le varie nominations relative al gran Galà del Calcio, che si terrà a breve, in merito alla stagione passata. il Napoli, vincitore dello scudetto, annovera diversi candidati. qui di seguito i nomi dei giocatori azzurri possibili vincitori di un premio:

  • Giovanni Di Lorenzo per premio di Miglior Difensore Destro
  • Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani per premio di Miglior Difensore Centrale
  • Stanislav Lobotka e Scott McTominay per premio di Miglior Centrocampista
  • Romelu Lukaku per premio di Miglior Attaccante
  • Antonio Conte per premio di Miglior Allenatore

 

Sarebbe  un giusto riconoscimento per la grande ed inaspettata stagione condotta, nel campionato 2024/25 dal Napoli di Conte.

