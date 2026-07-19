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Il cordoglio di PianetAzzurro per la tragica scomparsa del giornalista Luca Esposito

Vincenzo Letizia 19 Luglio 2026 0 33 sec read

Il Direttore Vincenzo Letizia, il webmaster dott. Raimondo E. Casaceli e tutta la redazione di PianetAzzurro.it si stringono con profondo dolore e incredulità attorno alla famiglia di Luca Esposito per la sua tragica e prematura scomparsa.
Con Luca se ne va un collega appassionato, una voce coraggiosa, libera e mai banale del giornalismo sportivo, capace di arricchire il dibattito calcistico con autenticità e rara determinazione.
In questo momento di immane sofferenza, esprimiamo il nostro più sincero e affettuoso cordoglio ai suoi cari e a tutti i colleghi che hanno condiviso con lui il percorso professionale, auspicando che sia fatta al più presto piena luce e giustizia su questa drammatica vicenda.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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