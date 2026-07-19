Il cordoglio di PianetAzzurro per la tragica scomparsa del giornalista Luca Esposito

Il Direttore Vincenzo Letizia, il webmaster dott. Raimondo E. Casaceli e tutta la redazione di PianetAzzurro.it si stringono con profondo dolore e incredulità attorno alla famiglia di Luca Esposito per la sua tragica e prematura scomparsa.
Con Luca se ne va un collega appassionato, una voce coraggiosa, libera e mai banale del giornalismo sportivo, capace di arricchire il dibattito calcistico con autenticità e rara determinazione.
In questo momento di immane sofferenza, esprimiamo il nostro più sincero e affettuoso cordoglio ai suoi cari e a tutti i colleghi che hanno condiviso con lui il percorso professionale, auspicando che sia fatta al più presto piena luce e giustizia su questa drammatica vicenda.