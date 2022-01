IL FISCHIETTO. NAPOLI vs SAMPDORIA, dirige Di Bello di Brindisi

Per la gara Napoli vs Sampdoria, in programma dopodomani alle 16,30, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, relativa alla 21esima tornata di serie A, è stato scelto l’arbitro pugliese Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Con lui collaboreranno gli assistenti Scatragli e Margani, il IV uomo: Cosso ed al VAR: il duo Abisso-Tegoni. Per la cronaca, il fischietto brindisino vanta 18 precedenti con gli azzurri nei quali il Napoli ha conseguito 17 successi ed una sconfitta. L’ultima partita diretta da Di Bello risale all’agosto scorso e fu Genoa – Napoli 1-2.