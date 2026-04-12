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LE INTERVISTE – Parma, Cuesta: “Orgoglioso dei ragazzi, ma la salvezza va ancora conquistata”

Vincenzo Letizia 12 Aprile 2026 0 2 min read

Tra le mura amiche del Tardini, il Parma ferma il Napoli sull’1-1 al termine di una gara di sofferenza e carattere. Carlos Cuesta, intervenuto ai microfoni di DAZN, analizza un pareggio che dà continuità al percorso crociato, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra. Nonostante il vantaggio di giocare in casa, il tecnico sottolinea come la resistenza contro una big sia il frutto di un lavoro collettivo che parte dal sacrificio e arriva fino al calore degli spalti.

Mister, un 1-1 sudato davanti al vostro pubblico. Che sapore ha questo punto?

«Io devo dire grazie ai ragazzi per il lavoro in campo e ai tifosi che ci hanno aiutato tantissimo con il loro sostegno. Quello ci ha portato a creare difficoltà al Napoli. Volevamo regalare una vittoria ai tifosi, non ci siamo riusciti, ma prendiamo il punto. Noi dobbiamo impegnarci a rappresentare il Parma con onore e dando il massimo».

La classifica sorride, ma lei predica calma. Quanto manca per il traguardo?

​«Sappiamo che il nostro obiettivo non è raggiunto e che dobbiamo lavorare tanto. Il privilegio è avere tifosi che ci sostengono così. Non avevo delle aspettative quando sono arrivato, volevo lavorare al meglio per alzare il livello. Adesso non ci accontentiamo, mancano sei partite. Lavoreremo per migliorare».

Si è visto un Parma molto compatto, quasi eroico dietro in alcuni frangenti.

​«A livello difensivo oggi i ragazzi sono stati incredibili, tutti lavorano per i compagni, tutti si sacrificano. So che la nostra ambizione va oltre e che vogliamo avere la palla di più nella metà campo avversaria. I ragazzi sanno che ovunque sia e comunque sia bisogna fare il massimo. Questo mi riempie di orgoglio».

Elphege è stato uno dei protagonisti della sfida. Qual è il suo giudizio?

​«Quello che proviamo a sfruttare sono le loro caratteristiche. Non potevamo chiedergli di essere Pellegrino, ma ha dato tutto. Ha tanta fame, energia, lavora tantissimo e si è fatto voler bene dal primo giorno. Ha rinforzato il nostro gruppo, speriamo la sua prestazione di oggi possa avere continuità quando sarà di nuovo in campo».

​L’1-1 del Tardini cristallizza la crescita mentale del Parma sotto la gestione Cuesta. Sebbene il tecnico insegua una maggiore gestione del possesso e del baricentro, la capacità di soffrire contro il Napoli certifica che l’anima della squadra è pronta per la volata finale. Con sei battaglie ancora da disputare, la solidità mostrata oggi rappresenta il miglior biglietto da visita per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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