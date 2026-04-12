LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Conte si complica la vita, Alisson prova a dare la scossa

Milinkovic-Savic 6 – Fa più il libero che il portiere, talvolta esagerando con uscite pericolose, ma quando è chiamato in causa tra i pali, come in occasione della conclusione di Mandela Keita, risponde presente.

Juan Jesus 5 – Pronti via, va inutilmente in raddoppio su Elphege, spianando a Strefezza la strada per il gol. Nervoso per tutti i primi 45 minuti, viene poi sostituito nell’intervallo. Verrebbe da chiedersi perché Conte si ostini a schierarlo fuori ruolo, ma vabbè…

(Beukema 6 – Attento e preciso in appoggio.)

Buongiorno 6 – Inizia male, soffrendo la fisicità di Elphege, ma nel corso del match riesce a prendere le misure al suo avversario e colleziona una serie di buone chiusure.

Olivera 6 – Terzo difensore col compito di appoggiare la manovra, si disimpegna sufficientemente in tutte le situazioni di gioco.

Politano 5.5 – Fatica a superare l’uomo e a trovare adeguate assistenze atte a scardinare il fortino difensivo del Parma.

(Gutierrez 5.5 – Un cross preciso, tra tanti sbagliati e scelte poco lucide nell’area di rigore, nel convulso finale.)

Anguissa 5.5 – Cerca di portare fisicità nell’area avversaria, incidendo poco.

(Alisson Santos 6.5 – Ad un certo punto della gara, Conte decide che forse è il caso di tentare di segnare, e lo mette dentro. Peccato che gli conceda sempre scarso minutaggio. I motivi di questo malus auto-imposto, sono difficili da capire. Diciamo che da quando è tornata la possibilità di scegliere, il mister ha dimostrato di non aver imparato molto sulla necessità di ampliare le proprie vedute.)

Lobotka 6.5 – Un paio di buone verticalizzazioni, in una gara dove deve solo far girare palla sulla trequarti offensiva.

Spinazzola 5 – Pochi spunti, pochi spazi e tanta superficialità nelle giocate finali.

De Bruyne 5.5 – Fa girare palla con discreta qualità, ma non riesce mai a produrre giocate incisive.

(Elmas 5.5 – Spreca una ghiotta occasione di testa nel finale.)

McTominay 6.5 – Nella limitante posizione sulla trequarti, che Conte continua ad affibbiargli, incide poco o nulla. Trova il gol appena cambia ruolo.

Hojlund 5.5 – Sfiora la sufficienza per il prezioso assist del pareggio, ma la sua prestazione è comunque negativa: perde tutti gli scontri fisici e non sfrutta le palle che galleggiano dalle sue parti in area di rigore. Certo, nel finale sarebbe stato forse più utile lui, rispetto al mite Giovane, pesce fuor d’acqua quando schierato da punta.

(Giovane 5 – Personaggio in cerca d’autore alla corte di Conte, di certo non è una punta da sfruttare con palloni in the box nei minuti finali.)