OBIETTIVO NAPOLI – Gli azzurri si inceppano al Tardini: l’addio ai sogni di gloria passa per il coraggio che manca

di Vincenzo Letizia

Il verdetto del Tardini ha il sapore amaro della resa anticipata. Il punto strappato in terra emiliana, più che muovere la classifica, cristallizza una realtà che i tifosi avrebbero voluto ignorare: il sogno di poter impensierire l’Inter per la corsa Scudetto si è, con ogni probabilità, spento tra le maglie di una manovra lenta e priva di inventiva.

​A finire sul banco degli imputati è, inevitabilmente, la gestione tecnica. Se è vero che l’equilibrio è la virtù dei forti, l’ostinazione rischia di diventare il limite dei grandi. Non ci è piaciuta la gestione della formazione iniziale da parte del mister: rinunciare ancora una volta a Alisson Santos dal primo minuto appare oggi come un delitto di lesa maestà verso la forma atletica. Il ragazzo, per distacco il profilo più brillante della rosa in questo momento, continua a partire dalla panchina per una presunta gerarchia basata sul curriculum. Tuttavia, nel calcio moderno, la personalità di un allenatore si misura anche nel coraggio di premiare il merito presente rispetto ai blasoni passati.

Le ombre della gestione tecnica

La serata di Parma ha evidenziato crepe preoccupanti. La gestione dei cambi è stata speculare alle lacune della formazione: togliere Hojlund in una fase cruciale del match è sembrato un controsenso tattico che ha privato la squadra di profondità proprio quando il Parma accusava la stanchezza.

Ancor più grave la prestazione di Giovane: un vero “zombie” in mezzo al campo. Se si considera l’investimento massiccio fatto per portarlo all’ombra del Vesuvio, il rendimento attuale solleva interrogativi pesanti sulla strategia di mercato e sull’inserimento del calciatore nei meccanismi di squadra.

Un attacco senza scintilla

​Il Napoli visto contro i crociati è apparso una macchina inceppata, prevedibile e quasi scolastica nello sviluppo del gioco. Con l’assenza forzata di David Neres, la squadra ha perso quella dose di imprevedibilità necessaria per scardinare le difese chiuse. In questo contesto, l’ostracismo verso Alisson Santos diventa un paradosso: l’unico elemento in grado di dare brio e saltare l’uomo viene centellinato, condannando la manovra a una sterilità che non può appartenere a chi punta al vertice.

​Il verdetto del campo è spietato. Per tornare a ruggire non servono solo i campioni dai nomi altisonanti, ma la freschezza di chi ha fame e gambe. Il Napoli deve ritrovare il coraggio di schierare chi sta bene, altrimenti la stagione rischia di trascinarsi verso un finale di pura gestione, lontano dai palcoscenici che la piazza merita.