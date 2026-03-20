COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – McTominay decisivo, De Bruyne ispirato

Eduardo Letizia 20 Marzo 2026 0 1 min read

Milinkovic-Savic 6 – Impegnato prevalentemente in uscite, non perfette stilisticamente, ma efficaci.

Beukema 6 – Cerca di appoggiare diligentemente la manovra sul lato destro, ma i suoi compiti rimangono essenzialmente difensivi, con discreta attenzione nelle coperture.

Buongiorno 6 – I suoi interventi difensivi, non sempre appaiono eleganti ed armoniosi, ma riesce a mettere delle pezze qua e là.

Olivera 5 – Un paio di errori evidenti e un apporto alla manovra offensiva poco ispirato.
(Juan Jeus s.v.)

Politano 6.5 – Tra i più attivi nella costruzione offensiva, dialoga bene con i compagni e presidia al meglio l’out di destra. Gli manca solo la rete.
(Spinazzola 6 – Si fa apprezzare per una decisiva chiusura difensiva, nel finale di gara.)

Lobotka 5.5 – Gli manca il guizzo e la lucidità dei tempi migliori. Si pesta un po’ i piedi con Gilmour.
(Alisson 5.5 – Cerca varie volte l’iniziativa personale, ma i i suoi dribbling non trovano stasera sbocco in giocate decisive. Un paio di appoggi semplici sbagliati.)

Gilmour 5.5 – Primo tempo pessimo, in cui sbaglia praticamente tutte le giocate di precisione. Meglio nella ripresa, ma comunque meno incisivo rispetto alle ultime prestazioni.
(Anguissa s.v.)

Gutierrez 6 – Tiene a bada il pericoloso Palestra come può. Non ruba l’occhio sulla sinistra, ma appoggia sempre l’azione offensiva. Quando trasloca a destra, commette un paio di errori in appoggio.

De Bruyne 6.5 – Disegna traiettorie sempre illuminanti per i compagni, che purtroppo, la maggior parte delle volte, non sanno sfruttarle.

McTominay 6.5 – Sblocca, ad inizio match, una partita altrimenti molto rognosa. Meglio in mezzo al capo che tra le linee.

Hojlund 5.5 – La solita lotta, ma non riesce a sfruttare al massimo i presupposti offensivi che si creano dalle sue parti.

Eduardo Letizia

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