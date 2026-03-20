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LE INTERVISTE – Pisacane: «Cagliari, ho ritrovato lo spirito. Il destino è nelle nostre mani»

Vincenzo Letizia 20 Marzo 2026 0 1 min read

Il Cagliari esce sconfitto dal confronto con la corazzata Napoli, ma Fabio Pisacane sceglie di guardare il bicchiere mezzo pieno. Nonostante il risultato, la prestazione dei sardi ha mostrato segnali di vita importanti dopo il passaggio a vuoto di Pisa. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha analizzato il momento della squadra, tra orgoglio tattico e il commovente saluto a uno dei suoi gioielli in partenza per la Nazionale.

«Partirei dal fatto che questa sera abbiamo ritrovato il Cagliari nello spirito. A Pisa non eravamo noi, quella squadra non ci appartiene, mentre quella vista oggi è positiva. Prendere gol subito contro una rivale di questo livello non è facile, ma i ragazzi sono rimasti in partita fino alla fine.»

Nonostante il passivo, c’è il rammarico per qualche occasione non sfruttata?

«Abbiamo sbagliato sotto porta, è vero, ma non mi sento di imputare nulla ai ragazzi. Adesso spero solo che la ruota inizi a girare per il verso giusto. Quando affronti questi top player devi essere umile; avevamo un piano gara per provare a ribaltarla e, se tornassi indietro, rifarei esattamente le stesse scelte. In passato, contro le grandi, questo atteggiamento ci ha portato vantaggi.»

Si parla molto della convocazione di Palestra in Nazionale. Una soddisfazione per tutto l’ambiente?

«Siamo felici, è la certificazione della qualità del lavoro che stiamo portando avanti. Abbiamo diversi calciatori che si stanno mettendo in mostra. Proprio Marco, nell’ora di riposo, mi ha parlato: è stato un momento che mi ha toccato profondamente, ma quello che ci siamo detti lo tengo per me. Mi ha ringraziato, è stato bellissimo, ma il contenuto preferisco custodirlo nel cuore per non renderlo banale. Gli faccio un grande in bocca al lupo.»

La classifica però continua a scottare. Inizia a guardarla con preoccupazione?

«La sto vedendo solo adesso, finora l’ho ignorata perché è inutile farlo: dobbiamo concentrarci esclusivamente su ciò che facciamo in campo. Al momento la sorte non ci sta aiutando, ma restiamo positivi. Il destino è ancora nelle nostre mani e sono convinto che presto torneremo ad accogliere la buona sorte.»

Il tecnico rossoblù si conferma un leader protettivo, capace di schermare la squadra dalle critiche e di valorizzare il legame umano con i propri calciatori. Se il campo ha dato ragione al Napoli, il “ritrovato spirito” invocato da Pisacane rappresenta la base necessaria per affrontare le prossime tappe della corsa salvezza. Il Cagliari cade, ma non crolla.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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