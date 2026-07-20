NM LIVE – Ignoffo, Giubilato, Pasino, Salvione, Rivieccio e Petrazzuolo

NM LIVE – Ignoffo: “Napoli? Serve un difensore di livello, Manna starà già lavorando dietro le quinte, Guardiola possibile c.t. dell’Italia? Da lui si potrebbe imparare tanto, è completo”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria meritata per la Spagna ai Mondiali? Sì, è stata la squadra migliore. L’Argentina si è affidata ai singoli, ha cercato di speculare in attesa di un episodio, invece la Spagna ha spinto al massimo sin dal primo minuto. Alla lunga chi lavora ed è organizzato ha più possibilità di vincere. Guardiola come possibile c.t. dell’Italia? E’ un grande allenatore, ma anche un grande comunicatore. Da lui si potrebbe imparare tanto, potrebbe aiutare il calcio italiano a crescere, sarebbe un esempio anche per tutti i club e gli allenatori della Serie A. E’ un tecnico completo e concreto, il suo gioco ha sempre fatto la differenza, si sa anche adattare alle varie situazioni. E’ un grandissimo maestro. Mercato del Napoli? Servirà un difensore centrale di livello. Manna starà già lavorando dietro le quinte, non credo che il Napoli sia fermo in attesa delle uscite. Il club azzurro sta attendendo il momento giusto, ma si starà già lavorando attivamente”.

NM LIVE – Giubilato: “L’infortunio di Buongiorno è un grande problema per il Napoli, Allegri sta conoscendo l’ambiente, dovrà valutare diverse cose, non c’è paragone tra Maradona e Messi”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Buongiorno? Un grande problema, dovrà stare fermo per tante settimane. Paragone Messi-Maradona? In finale abbiamo visto la differenza, non c’è paragone. Magari ci fosse un altro Maradona, saremmo i primi ad essere felici, ma per me tra loro non c’è paragone. La Spagna ha meritato la vittoria, programma al meglio tutto da decenni. La garra argentina è bella, ho tifato per loro, ma la Spagna ha dimostrato di essere superiore, non solo dal punto di vista tecnico. Allegri? Al momento sta conoscendo un po’ tutto l’ambiente, non solo i calciatori. Vivere tutto dall’interno è diverso, si capiscono tante cose. La priorità è il difensore, ma Allegri vorrà attendere anche i rientri dei nazionali per comprendere le loro idee. Ora bisogna lavorare con la squadra in ritiro, ha tante cose da fare, ci sarà tempo per capire cosa servirà alla squadra. La Spagna ha vinto anche grazie alla difesa? La difesa incide sempre, tutte le squadre che vincono sono quelle che subiscono meno gol, poi la Spagna difende bene e ha giocatori molto tecnici in ogni ruolo, sono anche molto giovani. Lì chi ha talento gioca, a prescindere dall’età, qui facciamo molta fatica, i giovani non vengono rischiati per non fare errori, ma i giovani crescono grazie agli errori. Lì la Federazione e l’allenatore mettono a loro agio i calciatori, sono sereni anche i più giovani, questo fa la differenza. Allegri potrebbe rilanciare Rafa Marin, Marianucci e Beukema? Sono degli ottimi giocatori, poi giocare a Napoli non è semplice per nessuno. Marianucci è arrivato dall’Empoli ad esempio, quindi il salto è grande. I ragazzi vanno preparati a livello mentale, non devono aver paura di sbagliare. Yamal gioca con la testa libera, ma a quel livello lo hanno portato”.

NM LIVE – Pasino: “Messi-Maradona? Fare dei paragoni è difficile, Gatti sarebbe un bel rinforzo per il Napoli, mi è sempre piaciuto”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria meritata per la Spagna ai Mondiali? Assolutamente, ha dominato la finale. L’Argentina ha provato in ogni modo a limitare la Spagna, ma ha vinto la squadra migliore. L’atteggiamento dell’Argentina è stato inspiegabile, avrebbe potuto fare molto di più. La Spagna è forte e organizzata, ma non è imbattibile, invece l’Argentina non ha fatto nulla, si poteva osare un po’ di più. Messi avrebbe potuto fare meglio in finale, ma la squadra ha fatto veramente poco. Il paragone con Maradona è difficile, ma in generale paragonare calciatori di periodi diversi è difficile, mio nonno mi parlava di Meazza e Pelè ad esempio. Basterebbe un Gatti per sostituire Buongiorno? Gatti sarebbe un bel rinforzo, mi è sempre piaciuto, ha fatto un percorso lungo. Non è elegante, ma è un bel difensore. Il Napoli per la difesa deve fare un sacrificio economico, servono dei giocatori forti in quel reparto”.

NM LIVE – Salvione: “Mondiali? Giusta la vittoria della Spagna, infortunio di Buongiorno? Napoli molto sfortunato, ma Rafa Marin, Olivera e Beukema saranno delle valide alternative”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria meritata per la Spagna ai Mondiali? E’ la squadra che ha giocato meglio, ha dominato quasi ogni partita anche senza il miglior Yamal. E’ stata una squadra vera, non ha subìto quasi nulla. L’Argentina nella lotta si esaltava, ma in finale è venuta meno. Il calcio si può giocare in tanti modi, ma se giochi come la Spagna hai più possibilità di portare a casa qualcosa. I settori giovanili spagnoli sono di altissimo livello, fa parte della loro cultura sportiva. Lì i ragazzi anche molto giovani vengono seguiti e valorizzati, lo abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Abbiamo visto tante belle cose in campo durante questi Mondiali, abbiamo scoperto nuovi Paesi e personaggi, ci sono state conferme e rivelazioni. Detto questo, però, la differenza la fanno sempre i grandi campioni, la classifica marcatori parla chiaro. Abbiamo visto tanti modi di giocare a calcio, poi ha vinto la squadra migliore, ma ci sono tante squadre che hanno ben figurato. Non sempre giocare bene porta a dei risultati, si può vincere in vari modi. Buongiorno sfortunato? Non è iniziata al meglio la stagione del Napoli, De Laurentiis deve far arrivare presto un cardinale per la benedizione. Il Napoli è piuttosto sfortunato, quello di Buongiorno sembra anche un infortunio grave. Rafa Marin ha fatto bene in Spagna e potrebbe diventare un’alternativa importante, senza dimenticare Olivera e Beukema, ma bisognerà limitare il numero degli infortuni quest’anno. Prime parole dei calciatori con i tifosi a Dimaro? Mi aspetto tanto entusiasmo come sempre, ci saranno tanti tifosi presenti. Il rapporto tra giocatori e tifosi è sempre molto stretto, non ci sono problemi da quel punto di vista, anche lo stesso Conte ha sottolineato questo aspetto. Allegri proseguirà su questa strada. In trasferta i tifosi azzurri sono limitati, ma in casa fanno sempre la differenza”.

NM LIVE – Rivieccio: “Paragone Messi-Maradona? Non mi sono mai posto il problema, il Napoli ora ha bisogno di un difensore titolare, Massimiliano Allegri ha portato leggerezza”

GINO RIVIECCIO, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Paragone Messi-Maradona? Non mi sono mai posto il problema, gli dei non cambiano mai. Messi si conferma il calciatore più forte del momento, non sarà questa finale a cambiare le cose. Ho tifato Argentina per tutto il Mondiale, ma durante la finale ho visto dei brutti atteggiamenti da parte degli argentini durante e dopo la partita, invece la Spagna ha giocato benissimo e mi ha divertito, quindi durante il match ho cambiato idea. E’ una squadra composta da ragazzi giovani e forti, possono vincere ancora tanto in futuro. In quella squadra c’è anche un certo Fabian Ruiz, è cresciuto tanto dopo l’esperienza a Napoli. Italia? Meglio non averla vista ai Mondiali, avremmo rischiato contro chiunque, anche contro Curacao. Il Napoli ha bisogno di un difensore? Subito, anche perchè il vero Buongiorno non lo rivedremo, si sta portando dietro diversi problemi fisici. Il Napoli ha bisogno di un titolare in quel ruolo. Bisogna prima cedere perchè la rosa è troppo lunga, ma almeno il difensore al momento è una priorità. Kim? Potrebbe tornare magari in prestito, ma ha giocato poco al Bayern Monaco, quindi forse ha avuto qualche problemino. Non credo che De Laurentiis sia disposto a riprendere un calciatore venduto pochi anni fa, ma servirà comunque un grande difensore. Allegri ha portato leggerezza e allegria? Senza dubbio, anche perchè gli ultimi mesi con Conte sono stati un po’ pesanti. Conte non è riuscito a valorizzare diversi calciatori voluti la scorsa estate, tutti giocatori che potrebbero diventare di nuovo importanti. Il Napoli però si sta allenando da pochissimi giorni, è ancora troppo presto. Vedremo qualcosa durante le prime amichevoli. Il Napoli dovrà partire forte, anche perchè il calendario non sarà agevole all’inizio. Leggo una maggiore serenità negli allenamenti a Dimaro, questo va detto”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Paragone tra Messi e Maradona? Diego non rientra tra i terrestri, Napoli? Allegri sta utilizzando molto il pallone negli allenamenti, si va verso la difesa a 4”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Morte della figlia di Francini? E’ stato il terzino sinistro più forte della storia del Napoli. Ho conosciuto la figlia, venne al centro sportivo del Napoli qualche anno fa, passammo un bel pomeriggio. Era una ragazza splendida, dolce ed educatissima, già combatteva da tempo contro questo brutto male. Ho già sentito il papà, ma c’è poco da aggiungere, mi sento fortunato ad averla conosciuta. Paragone tra Messi e Maradona? Messi per me viene dopo Pelè, il quale ha avuto una grande storia. Anche in tarda età nel 1970 fece parte di quel Brasile che viene considerata la nazionale più forte di sempre. Maradona non rientra i terrestri, poi tra gli umani ci sono Messi e Cristiano Ronaldo poco sotto Pelè. Napoli a Dimaro? Il Napoli si sta allenando bene, stiamo seguendo tutto con Delia Paciello e le foto di Pietro Mosca. Allegri sta utilizzando tanto il pallone durante gli allenamenti, non vuole stressare i muscoli dei calciatori. Nell’ultimo allenamento la rosa è stata divisa in due gruppi, l’allenatore azzurro ha lavorato molto sulla fase difensiva, al momento sta utilizzando la linea a 4. Anguissa ha repostato una foto di Napoli Magazine, è apparso molto sorridente durante un colloquio con Landucci, il vice di Allegri. Buoni segnali dunque in vista del futuro, sono fiducioso. Buongiorno? Il suo problema sembra essere importante, servirà un difensore titolare, una certezza, anche perchè Di Lorenzo e Rrahmani hanno avuto dei problemi fisici, non si potrà improvvisare anche il prossimo anno in quel reparto. Rafa Marin per caratteristiche potrebbe essere un’alternativa a Rrahmani, ma non l’ho mai visto sul centro sinistra. Mondiali? L’Italia doveva e poteva esserci, a prescindere dalla rosa a disposizione”.