IL PUNTO SULLA A – Sesta giornata, comanda il Napoli che risponde alle due milanesi e alla Juventus

La sesta giornata di serie A, dopo i risultati di ieri, ha incoranato il Napoli di Conte, che ha batttuto, al Maradona, il Monza, col classico punteggio all’inglese, ossia per 2 a 0, battistrada del campionato, con 13 punti seguito dalla Juventus, ad una lunghezza. Gli azzurri, quindi, hanno risposto, per le rime, alle due milanesi e ai bianconeri. Oltre ai partenopei, successi anche per la Lazio, a Torino, spondagranata, per 3 a 2, per la Roma, 2 a 1 al Venezia e per il Como, 3 a 2 sul Verona. Pari ad occhiali, invece, nel derby toscano fra Empoli e Fiorentina. Il turno si chiude questasera con l’ultimo posticipo che vedrà in campo Parma e Cagliari