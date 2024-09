EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Gli azzurri sul tetto d’Italia, dopo il successo sul Monza, i tifosi tornano a sognare

Editoriale del Lunedì. Il Napoli, dopo una lunga assenza dal punto più alto della classifica, è tornato sul tetto d’Italia, guardando tutte le altre con l’orgoglio di chì comanda. Il successo per 2 a 0 sul Monza ha mandato in visibilio la tifoseria partenopea che dopo un’annata zeppa di delusioni, ritorna a sognare, pensando di poter ambire ad un traguardo importantissimo. Dunque aria di festa, ieri sera al Maradona, con i tifosi sugli spalta a cantare cori e a supportare con grande passione la squadra, la quale pur non essendo bella espumggiante come quella di Spalletti sta regalando tante soddisfazioni. Ovviamente è presto e non è il caso di fare voli pindarici, e di vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso., tuttavia, sembra che i bragazzi di Conte abbiamo imboccato la strada giusta verso una grande meta. Politano e Kvaratskhelia, pedine fondamentali del gruppodel tecnico salentino hanno trascinato con le loro sgroppate e i loro gol, il Napoli alla vittoria. Dopo un inizio di gara assai equilibrato e senza particolari emozioni, alla prima vera occasione, al 22esimo minuto, la discesa sulla fascia destra dell’ex interista ha dato il là alla meritata vittoria azzurra L’esterno, alla sua rete ha esultato, inviando dei baci verso la tribuna, molto probabilmente alla sua fidanzata Alessandra. Abbracci e pacche sulla spalla, da parte dei compagni all’autore del gol, tra i più felici , il difensore ex Toro, Alessandro Buongiorno che si è avvicinatoa Poltano sfogando tutta la sua gioia per il vantaggio acquisito. Antonio Conteè già riuscito ad inculcare ai suoi una nuova mentalità, per cui diamogli il merito che gli spetta. Forse non vincerà il tricolore ma sicuramente resisterà, stabilmente nell’elite della classifica, dando filo da torcere a Inter, Milan e Juve che restano sempre le favorite. L’allenatore del Napoli si è detto innamorato di questo gruppo forte e compatto che lui ha coniato ma ha invitato tutti a restare coi piedi saldamentein terra. Nel post partita, a Dazn, il capitano ha dichiarato di essere contentissimo del primato che ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi mesi. Dal canto suo il presidente De Laurentiis, subito dopo la partita ha scritto sul profilo di X questo post: “Per scaramanzia non diciamo nulla”. A Napoli la scaramanzia detta legge, si sa e bene ha fatto il buon Aurelio a citarla. Ora non resta che goderedi questo primo posto e continuare a camminare, di partita in partita senza fare previsioni a lungo raggio.

Prossima partita del Napoli Napoli Napoli Como Como