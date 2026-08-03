ITALIA

ITALIA – La Lega di serie A preferiva Conte sulla panchina della Nazionale

Armando Fico 3 Agosto 2026 0 42 sec read
Il nuovo presidente della FIGC., Malagò, come sappiamo, tutti, ha scelto Roberto Mancini, come Ct dell’italia, fino al prossimo Mondiale 2030,  sperando che stavolta, finalmente, ci sia , nella fase finale, il ritorno della formazione quattro volte campione del Mondo, dietro solo al Brasile. A parlare ci ha pensato il patron del Torino  Cairo, , il quale ha affermato che quasi tutti i presidenti di A volevano, invece Antonio Conte . Queste le parole del dirigente granata:
Noi avremmo  preferito l’ex Napoli  perché era necessario dare un impulso forte all’ambiente azzurro, in modo tale  da partire subito bene. Conte lo stimo, aveva già fatto bene, in passato con la Nazionale, una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco, eppure arrivò secondo in Europa perdendo solo la finale con la Spagna. . Era motivato, poteva essere l’uomo giusto, però Malagò non è stato dello stesso avviso.
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